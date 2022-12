“Por el bien de la Selección, espero que los que deban tomar una decisión tomen la mejor”

Falcao se refirió el tema relacionado con el futuro de jugadores de Colombia, que cambiarían de camiseta para el segundo semestre de 2017.

Este miércoles, el delantero colombiano Radamel Falcao García estuvo en Bogotá en un acto comercial con una de las marcas que representa. El ‘Tigre’, quien se encuentra de vacaciones tras disputar la semifinal de la Liga de Campeones y ganar la Liga de Francia con Mónaco, habló sobre diversos temas, entre ellos su futuro.

García, quien renovó con su club hasta 2020, opinó acerca de la salida de varios de sus compañeros. “Para mí, Mónaco ha sido fundamental, me ha dado la confianza. Ahora es normal que vendan muchos jugadores, pero el club sabrá reemplazarlos. Cuando se toca la estructura de un equipo se toma un tiempo de adaptación, así que esperemos que los que están y los que lleguen se adapten y se juegue con normalidad. Espero que todo se defina pronto”.

Al mismo tiempo, explicó que le gustaría que algún otro colombiano llegará al elenco francés, aunque se reservó el nombre. “Si yo pudiera fichar un jugador para Mónaco me llevaría a un colombiano, pero mejor no digo nombres porque me comprometo con el jugador y con el dueño del equipo (risas)”.

En época de traspasos y fichajes, Falcao consideró que se debe tener en cuenta el camino hacia el Mundial de Rusia antes de tomar cualquier determinación. “Como jugadores, todos queremos solucionar nuestras diferentes situaciones. Por el bien de la Selección, espero que todos los que deban tomar una decisión tomen la que sea mejor”.

Por último, el número ‘9’ de la Selección se adelantó varios años y reveló que ya contempla cuál podría ser el equipo de su retiro, aunque debe poner sobre la mesa varios factores, uno de ellos el familiar. “Hay un sueño que me falta por cumplir, debo mirar mi nivel y la opinión de mi familia para luego decidir dónde retirarme. Ahora que tengo hijas le doy un valor importante al tiempo. El mejor regalo para los hijos es ese, el tiempo compartido”.

