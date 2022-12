"Por el coronavirus tuve dolor de espalda, no podía sentarme; tampoco podía lavarme los dientes"

Esas fueron las palabras del exfutbolista Giuseppe Bergomi, recordada figura del Inter de Milán y de la selección de Italia y quien se contagió con dicha enfermedad.

Bergomi dio un duro testimonio de todas las sensaciones que tuvo en la última semana, después de haberse contagiado por el coronavirus y desde el entendido que Italia es uno de los países mayormente golpeado por la pandemia.

Publicidad

Ezequiel Lavezzi, no se quedó callado: denunció que recibió mensajes extorsivos

El exjugador de Inter y de la Selección de Italia comentó este martes que "no tenía miedo, pero siempre tenía frío. Pensé que era una gripe, pero luego di positivo. Estuve complicado durante bastante tiempo, mis amigos se burlaban de mí, pero no estaba bien, siempre tenía dolor, siempre estaba débil. No podía sentarme con dolor de espalda, siempre estaba de pie. No podía ni lavarme los dientes".

Ahora Bergomi se dedica a comentar el fútbol italiano e incluso él, le echa la culpa al contagio durante su labor actual. "El 26 de febrero estuve en el Nápoles-Barcelona, luego fui a Perugia para comentar el partido con el Benevento. Creo que infravaloré los riesgos del coronavirus. Estuve demasiado cerca de la gente”, finalizo.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.