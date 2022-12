¡Por fin Pelé se destapó y dejó en claro el nombre del equipo del que es hincha en Brasil!

Extrañamente, O'Rei no le profesa amor al Santos, equipo en el que jugó y el que se hizo conocido a nivel mundial. También reveló por qué camino lo querían llevar sus familiares.

El canal 'Pilhado' en YouTube le realizó una entrevista a Pelé, quien dejó en evidencia gustos particulares futbolísticos jamás antes contados.

Así el eterno astro brasileño confesó el equipo del que es seguidor, después de mucho tiempo en el que se venía generando dicha inquietud entre sus admiradores.

"La mayoría de mis amigos y de los amigos de mi padre eran de Corinthians. Y yo no sé porque salí de Vasco, me empezó a gustar el Vasco y me dice de Vasco", dijo Pelé.

"No fui vascaíno, lo soy", remató el brasileño, que despertó reacciones y comentarios, ya que su vida futbolística la desarrolló vistiendo la camiseta de Santos.

