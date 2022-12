¿Por qué a Diego Armando Maradona se le entiende poco lo que habla?

Más allá del efecto mediático que se dio con la llegada del 'Pelusa' al banquillo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata; genera preocupación el estado de salud del astro argentino.

Diego Armando Maradona

habla pausado, muy pausado. En ocasiones poco se le entiende. Eso ha quedado en evidencia en las entrevistas que ha concedido en la última semana y ante su llegada a Gimnasia y Esgrima de La Plata, especialmente en una conversación con 'Fox Sports'.

Más allá del furor por sentarse en el banquillo técnico del 'Lobo' y de los memes y bromas que pululan en las redes sociales; existe preocupación e inquietud por el estado de salud de Maradona, quien es una leyenda en territorio argentino y con un impresionante reconocimiento mundial.

Ante dicha situación, medios argentinos han ido más allá de la adulación y la reverencia, para buscar razones de la dificultad en el habla de Maradona recurriendo a indicios y declaraciones del círculo cercano al eterno '10' de la Selección Argentina.

"¿Diego habla así por las pastillas que dicen que toma? ¿Son los ansiolíticos? ¿Sufrió algún daño cerebral por haber consumido drogas en el pasado?", se preguntó 'La Voz', de la ciudad de Córdoba.

De ahí en adelante, se comenzaron a buscar explicaciones y argumentaciones desde lo más familiar, a conceptos médicos que han tratado al profesor Maradona.

“Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”, dijo en su momento Dalma, una de sus hijas del matrimonio con Claudia Villafañe.

Dalma siguió indicando que “hay veces en las que yo digo: ‘Bueno, si vos ves que tomó una pastilla para dormir y no se durmió no lo saques al aire´. Ahí es donde yo siento que no lo cuidan. Me da mucha bronca la gente que tiene alrededor porque siento que lo exponen”.

También se citó como fuente para hablar del tema Maradona a Alfredo Cahe , quien fue médico de confianza del argentino y descartó que sufriera secuelas por su consumo de cocaína en el pasado.

“Necesita tomarse entre diez y 15 pastillas para dormir”, supo comentar Rocío Oliva, quien hizo referencia a una mezcla particular y peligrosa: “Alplax y champagne”, agregó 'La Voz'.

También 'Infobae' indagó con el doctor Leopoldo Luciano Luque, otro galeno que ha visto a Maradona, quien comentó que "tiene problemas para conciliar el sueño que son de público conocimiento. Esto es un problema serio y de difícil tratamiento, pero estamos trabajando todos los días para mejorarlo”.

Desde varios puntos de vista y fuentes autorizadas, ese es el panorama que afronta Diego Maradona , de quien muchas cosas no son normales.

