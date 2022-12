Prensa alemana asegura que Bayern Múnich no le renovará a Arturo Vidal

Al jugador se le vence el contrato con el club bávaro en 2019, y según el diario ‘Kicker’, la institución le buscará pronto una salida.

Desde la llegada del entrenador Jupp Heynckes, el pasado 6 de octubre, Arturo Vidal ya no es un habitual del once titular del Bayern Múnich. Para reemplazo del técnico Carlo Ancelotti, el futbolista chileno no es prioridad y esto sería uno de los motivos de su partida.

Tan solo hace algunos meses, el club alemán y Vidal se encontraban en negociaciones para renovar su contrato y de concretar esto, el mediocampista se hubiera convertido en el mejor pago del plantel.

Sin embargo, sus supuestos actos de indisciplina y el cambio de técnico, pararon las negociaciones y el presente de Vidal cambió.

“La caída de Vidal”, publicó el diario alemán ‘Kicker’, el cual hace eco de todo esto para asegurar que los días del jugador suramericano están contados en el Bayern Múnich.