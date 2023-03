Presidente de Argentina tildó de serias las amenazas a Lionel Messi, afirmando que ya están actuando

El presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció que la violencia y el crimen organizado son "un problema muy serio" y que "algo más habrá que hacer" después de que en la ciudad natal del futbolista Leo Messi hubiera un ataque contra un local de su familia política y amenazas contra él.

"Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer", porque "allí, en Rosario, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio", dijo el mandatario en un acto en la localidad La Poma, en la norteña provincia de Salta.

"Hay que hacer algo por los rosarinos y los santafesinos porque son argentinos", afirmó.

Los cierres metálicos del supermercado de la familia de la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, situado en Rosario, fueron tiroteado con 14 disparos en la madrugada de este jueves.

Publicidad

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, recientemente galardonado con el premio The Best: "Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar".

Rosario -donde Messi celebra habitualmente las fiestas navideñas y posee una casa dentro de un barrio privado con su familia- es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas de narcotraficantes.

Su última visita tuvo lugar precisamente en diciembre pasado, tras proclamarse campeón del mundo con la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Publicidad

El mandatario había culpado este miércoles en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Parlamento a la Cámara de Diputados por no aprobar su propuesta de reforma Judicial y a la Corte Suprema.

Según Fernández, Santa Fe padece "la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio".

Cabe resaltar que para este mes de marzo ya se confirmaron dos partidos de fogueo en los que la selección 'albiceleste' enfrentará a Panamá y Curazao en la respectiva jornada FIFA, por lo que la presencia de Messi en Argentina sería un hecho, a menos de alguna situación que lo impida.

De todas maneras, así como lo hizo saber el mismo '10', quiere disputar partidos con la Argentina campeona del Mundo, hecho que implicaría su presencia en los dos amistosos que se realizarán por territorio nacional.

Publicidad

Frente a la situación el jugador no se ha pronunciado, pero podría afectar una posible llegada a Newell's Old Boys, situación que podría darse según lo que se ha informado en los últimos días.