Presidente de la AFA: "Nuestro futuro no es en el Mundial de Catar, está en el de 2026"

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino, habló sobre los problemas que aquejan a la institución, los objetivos de la selección argentina y el mal rendimiento de Jorge Sampaoli.

Ni la Copa América que se jugará en Brasil en 2019 ni el Mundial de Catar de 2022, el objetivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está en el Mundial de 2026, afirmó este viernes su presidente, Claudio Tapia.

"No tenemos que apurarnos, no tenemos urgencia. Si nosotros somos conscientes de que el año que viene no vamos a salir campeones en Brasil, entonces para qué apurarse", declaró Tapia en una entrevista que publica hoy el diario ‘El Clarín’.

"Nuestro futuro no está en la próxima Copa América o en el Mundial de Catar, yo creo que está en el Mundial 2026", sentenció.

Al ser consultado por el sucesor de Jorge Sampaoli, Tapia remarcó que primero hay que aprobar el proyecto que necesita la selección argentina y después "ir en busca del técnico".

"A veces por apurarte cometés errores. Nosotros no vamos a cometer errores, necesitamos elegir bien", añadió.

Mencionó que a la Albiceleste le falta "proyección".

Enfatizó que no puede repetirse la experiencia de conformar selecciones y cuerpos técnicos de urgencia para atender torneos pues así les costó "muchísimo clasificar", cuando no quedaban eliminados.

"El recambio generacional que no lo trabajaste, ahora no lo podés usar", resumió Tapia.

Recordó que había una grave crisis económica cuando asumió la presidencia en 2017 y se mostró convencido de la necesidad de ejecutar un proyecto a largo plazo con la selección mayor.

Sobre el desempeño de Argentina en el Mundial de Rusia dijo que no fue bueno, que sufrió en lo personal, y admitió que le hubiera gustado ver en el banquillo de la selección al Sampaoli que vio dirigir al Sevilla.

"Para nosotros un buen Mundial era estar entre los cuatro primeros, nunca pensamos en terminar de esta manera. Lo sufrí porque podríamos haber tenido un mejor Mundial del que tuvimos", lamentó.

Para justificar lo ocurrido, el dirigente opinó que hoy el fútbol "ha cambiado" y Argentina no se basta con Lionel Messi.

"Creemos que somos los mejores del mundo porque tenemos al mejor jugador del mundo, pero el fútbol ha cambiado. Antes, los suramericanos marcábamos diferencias con respecto a los europeos con la pelota parada y ahora no", agregó.

De lo que vio de Sampaoli en el Sevilla y le convenció para llevarlo a la selección argentina, Tapia dijo que nada vio en Rusia.

"En su equipo tenía solidez, agresividad, una línea de juego de mucho vértigo, de ataque, un equipo corto. Me hubiese gustado también ver eso en la Selección Argentina, por eso lo fuimos a buscar. Quizás no tuvo el tiempo necesario para hacerlo. Quizás no eligió lo que tenía que elegir para plasmar ese proyecto. O quizás entendimos mal el proyecto que fuimos a buscar", confesó.

Tapia destacó la "injusticia" que a su juicio se ha dado con los jugadores.

"Estos chicos en cuatro años nos dieron tres finales. Los periodistas y los hinchas fueron injustos con estos jugadores. Dijeron que era una selección de perdedores, cuando llegamos a ser la selección número uno", expresó.

Con Messi, dijo, hay "una relación que va camino a la amistad", y consideró que sin el astro del Barcelona, la ‘albiceleste’ "tendría que apostar a otras cosas", ya que tenerlo en el equipo "es un plus, es esa ventaja de que en un segundo te define el partido".

"A Messi hay que darle la tranquilidad de un proyecto para que pueda elegir si estar o no. Pero no tengo dudas de que siempre se quiere poner la camiseta argentina", enfatizó.

"No tenemos que apurarnos, por más que tengamos partidos de fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Tenemos que darnos el tiempo para no equivocarnos. Poner los proyectos sobre el nombre. Si no tenemos un proyecto, no podemos salir a buscar al hombre", insistió al negar que haya candidatos para seleccionador.