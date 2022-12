Presidente de la Liga de Costa Rica, sobre la vuelta al fútbol: “El balance ha sido satisfactorio”

Este viernes, Julián Solano, máximo dirigente del campeonato de balompié profesional en el país centroamericano, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió a la reanudación del deporte en el país.

El presidente de la Liga Profesional de Costa Rica atendió este viernes a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y habló sobre los protocolos que se aprobaron en el país, para la reanudación del campeonato.

Julián Solano, inició su intervención aclarando que el desarrollo de la fecha 16 del campeonato había sido un éxito.

“El balance ha sido satisfactorio. No solo dicho por Unafut, como ente organizador de la Liga, también la Federación, el Ministerio del deporte, Ministerio de Salud. Incluso desde el ministerio de salud hicieron un comunicado de que estaban satisfechos por lo realizado en la fecha 16 porque se cumplieron los protocolos más allá de los requerimientos. No es fácil para un técnico estar dirigiendo con tapabocas, pero el ministerio nos lo requirió así, al igual que el distanciamiento social, en todos los que no sean los jugadores que no están activos. La prensa también tiene que respetar el distanciamiento social y utilizar cubre bocas. Tenemos que ir aprendiendo de este protocolo, pero ya pasamos la primera prueba”.

Cuando fue indagado sobre la manera en la que los delegados de prensa pudieron completar sus labores después de la reanudación del campeonato, Solano dijo que: “Estamos en el mínimo que nos ha exigido el ministerio de salud. Solo se permite a las televisoras que tengan contrato con el club, al igual que la radio. No estamos dejando entrar prensa escrita porque el protocolo era demasiado rígido para poder reanudar. Los miembros de la prensa radial y televisiva tienen ordenes estrictas de seguridad como el cubrebocas, distancia social, limpieza de micrófonos. Así se está trabajando”.

De otra parte, se refirió a los controles que se están teniendo en el país con respecto a la pandemia del coronavirus.

“En Costa Rica por decisión del gobierno, no se les hacen pruebas a todos. Solamente se le hacen pruebas al caso sospechoso. Hasta el momento se ha hecho un control bastante razonable, sin prueba masiva de COVID-19. Si hay un caso sospechoso se hacen las pruebas inmediatamente, en caso de ser positivo, buscan el nexo epidemiológico de donde se contagio y a los posibles contactos. A los contactos se les da la cuarentena de 14 días”, finalizó.