Presidente de La Liga de España es optimista con el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, indicó durante una charla el viernes en Madrid que "cree" que Kylian Mbappé "estará en el Real Madrid", mientras todo el mundo del fútbol sigue pendiente de la decisión del francés.

"Creo que estará en el Real Madrid. Un día nos dicen blanco, al día siguiente negro, no hace más que cambiar... pero creo que sí", afirmó el patrón de la Liga, organismo que gestiona el fútbol profesional en España, durante una conferencia sobre la transformación digital del deporte, en el cuadro del fórum ISDE Sports Convention, que tiene lugar en Madrid.

"He leído tantos cambios en la situación... siempre hay giros pero la sensación que tengo, es que si hubiera querido renovar su contrato (con el París SG) ya lo habría hecho. Pero puedo equivocarme", dejó caer el patrón de la Liga, acostumbrado a salir en los medios.

Sobre las cifras astronómicas de los contratos propuestos por el PSG y el Real Madrid, Tebas no pareció sorprendido: "El PSG va a terminar el año con 650 millones de euros (684,82 millones de dólares) de masa salarial, con 300 millones de pérdidas (316,07 millones de dólares) y aún así, ¿va a formular una oferta multimillonaria a Mbappé? Hace falta que nos demos prisa al respecto de los clubes-Estado, hay una reforma importante de la UEFA en este sentido, porque esto no puede ocurrir", se quejó Tebas.

"No es normal que un equipo como éste pueda quitar un jugador al Real Madrid, que fue el equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene importantes reservas de dinero y que puede que sea, y lo espero, campeón de Europa... no es posible", insistió Tebas.