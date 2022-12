"Presiona tu, mari..." Teófilo Gutiérrez y su contestación ante un mensaje de Diego Simeone

Dicha revelación la hizo el argentino Brian Sarmiento, en una nota con 'TyC Sports', en la que fue todo elogios cuando se refirió al delantero colombiano.

Definitivamente el paso de Teófilo Gutiérrez por el fútbol argentino dejó muchas anécdotas y recuerdos, tal y como lo recreó Brian Sarmiento, quien compartió con el colombiano en Racing de Avellaneda.

Publicidad

Codazo de Carlos Tévez contra Jesús Murillo, en el partido entre Boca Juniors y Medellín

Allí en la 'Acade', el entrenador de ese momento era Diego 'Cholo' Simeone.

Sarmiento comentó una situación curiosa que sucedió en un partido frente a Newell's Old Bous, cuando Simeone le mandó una instrucción para 'Teo'.

"El compañero que más me sorprendió por las cualidades que tenía fue Teófilo Gutiérrez, un crack. Me dijo una vez el ‘Cholo’ Simeone, en un partido contra Newell’s, que agarrara la pelota porque nos están dando un baile bravo y que le dijera a ‘Teo’ que fueramos a presionar a los defensas. Cuando entré le di la instrucción y me respondió: “Presiona tu, marica”", fue la anécdota que contó.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Cabe recordar que el delantero barranquillero estuvo en Racing, de Argentina, entre 2011 y 2012, donde jugó más de 40 partidos, y anotó 22 goles.