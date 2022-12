Primo de Juan Fernando Quintero, ¿“testigo clave” en el caso de Sebastián Villa?

Así lo aseguró 'Olé', dado que Brian Álvarez Acero, familiar y asistente del volante de River Plate, compareció en audiencia. Rodrigo Riep, representante del jugador de Boca Juniors, también integró la diligencia.

El diario ‘Olé’ conoció las declaraciones entregadas por los testigos aportados por el futbolista colombiano Sebastián Villa. Sin embargo, el mismo medio titula que el primo de Juan Fernando Quintero es “declarante clave” en el caso.

Algo más de un mes ha pasado desde que se conoció la noticia de la presunta agresión del futbolista del cuadro ‘xeneize’ a la que fuera su novia Daniela Cortés.

Las averiguaciones continúan en Argentina, pese a la cuarentena que hay en nuestro continente a raíz de la pandemia del Covid-19.

En la comparecencia ante la ley estuvo el primo de Quintero, Riep (representante de Villa) Martín Apolo (abogado de Villa) y Fernando Burlando (abogado de Daniela).

A continuación, parte de las declaraciones conocidas por ‘Olé’.

Brian Álvarez Acero:

“Villa y Juanfer tienen el mismo representante, y yo lo fui a recoger a su casa porque dijeron que había tenido un inconveniente. La verdad que (Daniela) no tenía absolutamente nada. Yo estaba a tres o cuatro metros de distancia y ella, de la puerta para adentro en una zona demasiado iluminada. Cuando nosotros salimos para la casa a buscar el pasaporte, Juanfer llamó a Daniela y me avisó que no había problemas, que fuéramos. Ella no se sorprendió cuando volvimos".

Rodrigo Riep:

“La chica (Cortés) vino y estuvo uno o dos meses y se fue, iba a y venía, estaban unos meses acá y unos meses allá, tenían ese ida y vuelta permanente, hasta que en un momento como todas las cosas de pareja o de noviazgo, se peleaban y se perdían cinco meses y después volvía un mes, era todo una cosa así.

Más o menos febrero o mediados de febrero y un día me llama y me dice: 'Viene Daniela, yo la amo, sé que tenemos muchas diferencias pero quiero solucionar esto, ella me está pidiendo que le dé una oportunidad. La chica llegó y a los pocos días se declaró esta cuarentena, y se quedaron encerrados los dos. Al mes Sebastián empieza a llamar que la estaban pasando mal, que la convivencia no la aguantaba más con ella, que se quería ir y que se quería separar. Las discusiones arrancaban porque Daniela se había llevado 400.000 pesos de un millón que había retirado Sebastián del banco para pagar la cuota de su auto. Sebastián me llama haciendo una videollamada. Yo lo único que escuchaba era 'a mí no me vas a dejar hijo de puta negro mal parido gonorrea' y distintos insultos hacia él, yo le decía que se tranquilizaran (...) Cuando llegó a lo de Juanfer me contó que se encerró en la habitación y ella le pateaba la puerta

Pasan dos horas más o menos y vemos este tipo de posteo, me llama desesperado, asustado, diciéndome que 'cumplió con las amenazas que me hizo de destruirme la carrera, mirá lo que hizo' (...). Le estaba haciendo todo lo que había dicho que le iba a hacer, que lo iba a destruir. Y me aseguró que nunca la agredió ni la tocó. En la videollamada no vi ninguna marca o señal que puede interpretarse como golpe en su rostro y tampoco que Sebastián la haya tomado de los brazos durante una discusión"

