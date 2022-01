Problema arreglado: Romelu Lukaku se disculpó con todos en Chelsea y busca "recobrar su confianza"

Romelu Lukaku estuvo en el ojo del huracán por una polémicas declaraciones, en las que afirmó no estar a gusto en el Chelsea y haberse arrepentido de salir del Inter de Milán. Aunque este rifirrafe con el club ya estaría resuelto.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", fue lo que afirmó el belga en entrevista con 'Sky Sports'.

Esto molestó tanto al ámbito del Chelsea que el delantero reconoció su error y se habría reunido con el técnico Thomas Tuchel, para pedirle disculpas y hacerle saber que cuenta con él para su proyecto.

El equipo londinense también publicó una entrevista, en la que Lukaku se excusó públicamente: "Para los fans, lamento el malestar que causé. Sabéis la conexión que tengo con este club desde mi adolescencia y entiendo que estéis molestos. Obviamente, ahora depende de mí recuperar vuestra confianza y daré lo mejor para mostrar compromiso todos los días en el campo de entrenamiento y en los partidos para intentar asegurar que ganemos los encuentros. Me disculpé con el entrenador y se lo dije a mis compañeros y a la directiva porque no era el momento adecuado. Quiero seguir adelante y asegurarme de que empecemos a ganar partidos, y que me desempeñe de la mejor manera para el equipo".

