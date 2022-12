¿Profesor Comesaña, tiene coronavirus?: "Yo no tengo nada, estoy para jugar el domingo"

El entrenador del Junior habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y señaló que se siente bien, a pesar de la alerta del coronavirus en el cuadro ‘tiburón’, ya que tuvieron contacto con el técnico de Flamengo, quien tiene COVID-19.

“Yo pase por cosas peores, el coronavirus para mí no es nada, cuando uno va al médico y escucha cosa que nadie quiere escuchar, luego de esos golpes lo demás es gratis”, dijo de entrada Julio Avelino Comesaña.

Publicidad

“Daniel Muñoz es el mejor del fútbol colombiano, juega como Vidal; sería gran refuerzo para Boca”

El estratega uruguayo se mostró tranquilo y se refirió a varios temas en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, como de la alerta del COVID-19 en el Junior, su estado de salud y de las instrucciones que les dieron a los jugadores.

Jorge Jesús, técnico del Flamengo, dio positivo por coronavirus, y hace unas semanas estuvo en Barranquilla, enfrentando al Junior por Copa Libertadores, algo que prendió las alarmas en el cuadro ‘tiburón’.

Sin embargo, Comesaña llamó a la calma, se lo tomó con gracia y afirmó que: “Me parece que yo se lo contagié a él (risas). Yo lo saludé de mano, de abrazo, y lo felicité por su labor, pero ahora hace días lo escuché que él no sentía nada. Yo no siento nada, estoy en perfectas condiciones, las cosas normales de los 72 años, pero nada más”.

Publicidad

“Cuando enfrentábamos a Lionel Messi nos íbamos rotando para pegarle patadas”

Repase acá más declaraciones de Julio Comesaña:

*Instrucciones a los jugadores del Junior

Publicidad

“Se les pasó una serie de entrenamientos, ejercicios para hacer en casa, yo no sé dónde los harán, a los gimnasios no se puede ir. No se puede estar en grupos, habría que ir a un terreno, a una cancha por ahí y trabajar solo. Los ejercicios son importantes porque el tema más complicado es el de la alimentación, que también les pasaron dieta. Y el tema de la fuerza muscular, que se pierde rápido, también se gana rápido, pero es una preocupación”.

*Temor por el tema del coronavirus

“Nosotros entrenamos el sábado pasado, les dimos un descanso y volvimos a entrenamientos lunes, normal, y previo a ese entreno nos reunimos con el cuerpo médico. Esto no se trata de dar órdenes, porque es un tema personal, por mí hubiera seguido entrenando, buscando que los jugadores no se cambien allá, pero después mirando este asunto miraron si hacían una serie de preguntas a los futbolistas, para ver si ameritaba, por el recorrido que hemos hecho. Bucaramanga, Ecuador, todo eso luego de Flamengo. Hubo estornudos que no son gripas, que no son nada; pero a veces en una situación como esta donde todos están llenos de miedo, donde se escuchen tantas cosas que lo enloquecen a uno. Hay que tomar precauciones y hacerse el distraído, pero el plantel está bien, no hay nadie enfermo, solo estamos respetando esta situación”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

*Exámenes médicos en el equipo

“A mí me hicieron, no sé a cuantos le hicieron, porque fuimos a una serie de preguntas, para ver cómo venían las cosas. Yo no tengo nada, simplemente me abracé con Jorge Jesús. Eso demora tres días, yo estoy para jugar el domingo”.

Publicidad

*La rutina de Julio Comesaña

“Yo hago ejercicio, si no lo hago ahí si me pongo mal, me pongo fastidioso, me pongo de mal genio, para mí eso es fuente de energía tremenda, cuando no lo hago me quedo como medio achantado, yo madrugo mucho, estoy dedicado a mis cosas, poca vida social, si es por eso que da coronavirus, no me voy a enfermar nunca”.