Prográmese: este es el calendario futbolero para el 2017

Estas son las fechas que usted debe tener en cuenta para no perderse ningún partido del fútbol nacional e internacional.

La pasión del fútbol se vivirá así en el 2017:

Enero:

9: Gala de entrega de los premios anuales de la FIFA en Zúrich (SUI).

9 y 10: Consejo de la FIFA, en Zúrich (SUI).

14 de enero al 5 febrero: Copa de África de Naciones (CAN), en Gabón.

18 de enero al 22 de febrero: Sudamericanos Sub-20 en Ecuador, con la participación de la Selección Colombia.

23 al 27: Fase 1 de Copa Libertadores 2017.

21: Final Ida Superliga Águila.

29: Final vuelta Superliga Águila.

30: Sorteo de la Copa Suramericana 2017, con la participación de Tolima, Deportivo Cali, Patriotas y Rionegro Águilas.

31 de enero al 9 febrero: Fase 2 de Copa Libertadores 2017, con la participación de Millonarios y Junior.

Febrero:

4: Comienzo de la fase todos contra todos de la Liga Águila I.

14: Ida de octavos de final de la Liga de Campeones, Benfica (Guillermo Celis) vs. Borussia Dortmund (Adrián Ramos) y PSG vs. Barcelona.

14 al 23: Fase 3 de Copa Libertadores 2017, posible participación de Millonarios y Junior.

15: Ida de octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid (James Rodríguez) vs. Nápoles, Bayern Múnich vs. Arsenal (David Ospina).

21: Ida de octavos de final de la Liga de Campeones, Mánchester City vs. Mónaco (Radamel Falcao) y Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid.

22: Ida de octavos de final de la Liga de Campeones, Porto vs. Juventus (Juan Cuadrado) y Sevilla vs. Leicester.

26: final de la Copa de la Liga inglesa en Wembley (Londres).

28: Inicio Copa Suramericana 2017, con la participación de Tolima, Deportivo Cali, Patriotas y Rionegro Águilas (final: 13 de diciembre).

Marzo:

7: Vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, Nápoles vs. Real Madrid (James Rodríguez) y Arsenal (David Ospina) vs. Bayern Múnich.

7 a 9: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 1, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente Millonarios y Junior.

8: Vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, Borussia Dortmund (Adrián Ramos) vs. Benfica (Guillermo Celis), Barcelona vs. París SG.

14: Vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Juventus (Juan Cuadrado) vs. Porto y Leicester vs. Sevilla.

14 a 16: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 2, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente Millonarios y Junior.

15: Vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Mónaco (Radamel Falcao) vs. Mánchester City y Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen.

17: Sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones.

20: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf: Estados Unidos vs. Honduras (Jorge Luis Pinto), Trinidad y Tobago vs. Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), México (Juan Carlos Osorio) vs. Costa Rica.

23: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol, Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador, Argentina vs. Chile, Venezuela vs. Perú, Uruguay vs. Brasil.

24 a 26: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, España vs. Israel el 24.

28: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf. Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez) vs. Estados Unidos, Honduras (Jorge Luis Pinto) vs. Costa Rica, Trinidad y Tobago vs. México (Juan Carlos Osorio).

28 - Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol: Chile vs. Venezuela, Brasil vs. Paraguay, Ecuador vs. Colombia, Bolivia vs. Argentina, Perú vs. Uruguay.

Abril:

1: Final de la Copa de la Liga francesa.

11 y 12: Ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

11 al 13: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 3, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

18 y 19: Vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

18 al 20: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 4, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

21: Sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones.

22 o 23: Real Madrid (James Rodríguez) vs. FC Barcelona en la Liga española.

25 al 27: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 5, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

27 de abril al 7 mayo: Mundial de fútbol playa en Nassau (Bahamas).

Mayo:

2 y 3: Ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

2 al 4: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 6, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

9 y 10: Vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

11: 67º Congreso de la FIFA, en Manama, Baréin.

16 a 18: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 7, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

20: 34ª y última jornada de la Bundesliga alemana.

20 al 11 junio: Mundial Sub-20 en Corea del Sur21, posible participación de Selección Colombia, 38ª y última jornada de la Liga francesa.

21: 38ª y última jornada de la Premier League inglesa.

21: 38ª y última jornada de la Liga española.

23 al 25: Fase de grupos de Copa Libertadores 2017, semana 8, con la participación de Nacional, Medellín y Santa Fe y posiblemente de Millonarios y Junior.

24: Final de la Europa League, en Estocolmo.

27: Final de la Copa de Francia, año del centenario.

27 o 28: Final de la Copa del Rey (ESP).

27: Final de la Copa de Inglaterra.

27: Final de la Copa de Alemania.

28: 38ª y última jornada de la Serie A.

Junio:

1: Final de la Liga de Campeones femenina, en Cardiff.

2: Final de la Copa de Italia.

3: Final de la Liga de Campeones en Cardiff.

8: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, Estados Unidos vs.Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), México (Juan Carlos Osorio) vs. Honduras (Jorge Luis Pinto).

9 al 11: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, Macedonia vs. España el 11.

11 al 13: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, México (Juan Carlos Osorio) vs. Estados Unidos, Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez) vs. Honduras (Jorge Luis Pinto), Costa Rica vs. Trinidad y Tobago.

17 al 2 julio: Copa Confederaciones en Rusia (San Petersburgo, Kazan, Moscú, Sochi).

22 al 25: Copa del Caribe.

25: Final Liga Águila I.

Julio:

2: Final de la Copa Confederaciones de Rusia.

4 al 6: Ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

8 al 10: Vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

16 de julio al 6 agosto: Eurocopa femenina de fútbol, en Holanda (NED).

Agosto:

5: Inicio de la Liga Águila II-2017.

Fecha por determinar: Copa Suruga Bank, Urawa Red (JPN) vs. Chapecoense (BRA), en Japón.

8: Supercopa de Europa, en Skopje.

15 y 16: Ida de repechaje de acceso a fase de grupos de la Liga de Campeones.

22 y 23: Vuelta de repechaje de acceso a fase de grupos de la Liga de Campeones.

31 al 2 septiembre: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, España vs. Italia, el 2.

31: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol, Chile-Paraguay, Brasil-Ecuador, Venezuela-Colombia, Perú-Bolivia, Uruguay-Argentina

Septiembre:

1: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, Estados Unidos vs. Costa Rica, México (Juan Carlos Osorio) vs. Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), Trinidad y Tobago vs. Honduras (Jorge Luis Pinto).

3 al 5: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, Liechtenstein vs. España, el 5.

5: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol, Colombia vs. Brasil, Paraguay vs. Uruguay, Argentina vs. Venezuela, Ecuador vs. Perú, Bolivia vs. Chile.

5: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, Honduras (Jorge Luis Pinto) vs. Estados Unidos, Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez) vs.Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. México (Juan Carlos Osorio).

12 y 13: primera jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

12 al 14: Ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

14: inicio de la fase de grupos de la Europa League, que se disputa en seis jornadas hasta el 7 de diciembre.

19 al 21: Vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

26 y 27: segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

Octubre:

5: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol, Colombia vs. Paraguay, Chile vs. Ecuador, Argentina vs. Perú, Venezuela vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil.

5 al 7: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, España vs. Albania, el 6.

6: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, Estados Unidos vs. Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), Costa Rica vs. Honduras (Jorge Luis Pinto), México (Juan Carlos Osorio) vs. Trinidad y Tobago.

6 al 28: Mundial Sub-17 en India.

8 al 10: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, Israel vs. España, el 9.

10: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Conmebol, Paraguay vs. Venezuela, Brasil vs. Chile, Ecuador vs. Argentina, Perú vs. Colombia, Uruguay vs. Bolivia.

10: Eliminatorias del Mundial-2018 de la Concacaf, Trinidad y Tobago vs. Estados Unidos, Panamá (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez) vs. Costa Rica, Honduras (Jorge Luis Pinto) vs. México (Juan Carlos Osorio).

17 y 18: tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

24 a 26: Ida de semifinales de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

31 de octubre y 1 noviembre: cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

31 de octubre al 2 noviembre: Vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

Noviembre:

Playoff y final de la MLS.

6: Eliminatorias del Mundial-2018, ida de repechaje campeón de Oceanía vs. 5º de la Conmebol.

9 al 11: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, ida de repechaje.

12 al 14: Eliminatorias del Mundial-2018 de la UEFA, vuelta de repechaje.

14: Eliminatorias del Mundial-2018, vuelta de repechaje 5º de Conmebol vs. campeón de Oceanía.

19: Final Liga Águila II.

21 y 22: quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

22: Ida de la final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

29: Vuelta de la final de la Copa Libertadores 2017, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

Diciembre:

1: Sorteo de la fase de grupos del Mundial-2018.

5 y 6: sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-2018.

6 al 16: Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos, posible participación de Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.