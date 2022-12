¡Prográmese! Estos son los mejores partidos del fin de semana

Los encuentros Real Madrid vs Atlético, Chelsea vs Liverpool y Juventus vs Nápoles son los tres encuentros más destacados, entre sábado y domingo.

Llega un nuevo fin de semana y con él toda la emoción del fútbol mundial. GolCaracol.com hace un recuento de los mejores partidos del sábado y domingo para que no se pierda ni un minuto de los compromisos más importantes.

En la Liga Águila, el encuentro entre Santa Fe y Deportivo Cali, en El Campín, es el juego más destacado de la decimosegunda fecha. Nacional recibirá a Boyacá Chicó; Millonarios visitará al Bucaramanga y América se enfrenta con Huila, en Neiva.

En España, el derbi madridista es el encuentro que acapara toda la atención, no solo por el enfrentamiento entre dos de los clubes más importantes de La Liga, sino porque ambas escuadras se vuelven a enfrentar, tras al final de la supercopa de Europa, que terminó en manos ‘colchoneras’.

Chelsea vs Liverpool es el mejor encuentro de la Premier League en su séptima jornada. Azules y rojos se vuelven a ver las caras, luego del encuentro del pasado miércoles, donde los londinenses ganaron en Anfield y avanzaron de ronda en la Copa de la Liga de Inglaterra.

En la Serie A, de Italia, la Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, recibe al Nápoles, de David Ospina.

Estos son los mejores partidos del fin de semana:

Sábado 29 de septiembre:

06:00 - Real Sociedad vs Valencia

06:30 - West Ham vs Manchester United

08:00 - Roma vs Lazio

08:30 - Hoffenheim vs Leipzig

09:00 - Arsenal vs Watford

09:00 - Manchester City vs Brighton

09:00 - Huddersfield - Tottenham

09:15 - Barcelona vs Athletic Club

10:15 - Niza - París Saint Germain

11:00 - Juventus - Nápoles

11:30 - Eibar vs Sevilla

11:30 - Chelsea vs Liverpool

11:30 - Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

13:00 - Lyon vs Nantes

13:30 - Inter de Milán vs Cagliari

13:45 - Real Madrid vs Atlético de Madrid

14:00 - Leones vs Junior

14:00 - Fluminense vs Gremio

15:45 - Estudiantes vs Newell's

16:00 - Tolima vs Rionegro

18:00 - Santa Fe vs Deportivo Cali

18:00 - Alianza Petrolera vs Envigado

20:00 - Bucaramanga vs Millonarios

Domingo 30 de septiembre:

05:00 - Huesca vs Girona

08:00 - Fiorentina vs Atalanta

09:15 - Villarreal vs Real Valladolid

11:00 - Parma vs Empoli

11:30 - Levante vs Alavés

13:30 - Sassuolo vs AC Milan

13:45 - Real Betis vs Leganés

14:00 - Santos vs Atlético Paranaense

15:15 - Jaguares vs Deportivo Pasto

17:15 - América vs Huila

17:30 - Nacional vs Boyacá Chicó

18:00 - Boca Juniors vs Colón

19:30 - Equidad vs Once Caldas