¡Prográmese! Estos son los mejores partidos del fin de semana en las principales ligas del mundo

Barcelona vs. Real Madrid; Manchester United vs. Everton; Nápoles vs. Roma y Flamengo vs. Palmeiras son algunos de los mejores partidos que usted podrá disfrutar. Acá, todos los demás.

Este fin de semana se viene cargado de buen fútbol y hay para todos los gustos.

Publicidad

En España se jugará el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que después de 10 años no contará con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El primero por lesión y el segundo porque ahora juega para la Juventus, de Italia.

En Inglaterra, Manchester United, que no vive un buen presente con José Mourinho a la cabeza, será local del Everton, que podría tener en su once titular al defensor colombiano Yerry Mina, quien haría su debut oficial con el equipo inglés.

Vea acá: DT de Everton: “Yerry Mina está listo para jugar, es bueno verlo luchando todos los días”

En Italia, Lazio será local de Inter, y Nápoles, con el arquero colombiano David Ospina, recibe a la Roma.

Publicidad

De otra parte, en Argentina, Racing defiende su liderato en condición de local frente a San Lorenzo, que debe sumar una buena cantidad de puntos para salir de los últimos lugares de la tabla.

Y finalmente, en Colombia, Junior recibe al América, que tiene posibilidades matemáticas de clasificar, y Millonarios debe vencer en casa al Deportes Tolima para seguir soñando con entrar a los ocho. Esta es la agenda de partidos. ¡Prográmese!

Publicidad

VIERNES

Vasco da Gama vs. Internacional

Hora: 7:30 p.m.

SÁBADO

Mainz 05 vs. Bayern Múnich

Hora: 8:30 a.m.

Transmite: Fox Sports

Publicidad

Dortmund vs. Hertha Berlín

Hora: 8:30 a.m.

Transmite: Fox Sports 2

River Plate vs. Aldosivi

Hora: 1:00 p.m.

Transmite: Fox Sports 2

Publicidad

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

Hora: 1:45 p.m.

Transmite: ESPN Internacional

Santos vs. Fluminense

Hora: 2:30 p.m.

Gimnasia de La Plata vs. Boca Juniors

Hora: 3:15 p.m.

Transmite: Fox Sports 2

Flamengo vs. Palmeiras

Hora: 5:00 p.m.

Millonarios vs. Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: TV Abierta

Once Caldas vs. Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Transmite: TV Cerrada

Publicidad

Vea acá: Después de diez años se vivirá un clásico diferente: Sin Messi ni Cristiano, Barcelona vs. Real Madrid

DOMINGO

Publicidad

Barcelona vs. Real Madrid

Hora: 10:15 a.m.

Transmite: Direct tv Sports

Sabemos que este partido genera miles de emociones. Apuesta ya en RUSHBET.CO, diviértete y gana. Apuesta aquí

Manchester United vs. Everton

Hora: 11:00 a.m.

Transmite: Direct tv Sports

Milán vs. Sampdoria

Hora: 12:00 a.m.

Transmite: Serie A Pass

Publicidad

Nápoles vs. Roma

Hora: 2:30 p.m.

Transmite: Serie A Pass RAI

Racing vs. San Lorenzo

Hora: 2:45 p.m.

Transmite: TyC Sports Internacional

Publicidad

Sevilla vs. Huesca

Hora: 2: 45 p.m.

Transmite: ESPN 3

Cúcuta vs. Cortuluá

Hora: 3:00 p.m.

Transmite: Tv Cerrada

Junior vs. América

Hora: 5:15 p.m.

Transmite: Tv Abierta

LUNES

Publicidad

Lazio vs. Inter

Hora: 1:30 p.m.

Transmite: Serie A Pass

Tottenham vs. Manchester City

Hora: 3:00 p.m.

Quindío vs. Unión Magdalena

Hora: 6:45 p.m.

Transmite: TV cerrada

Publicidad