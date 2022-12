PSG se tomó revancha frente al Mónaco y lo goleó 4-1 como visitante, en la Liga Francesa

El cuadro parisino luego del empate 3-3 en el Parque de los Príncipes la fecha pasada, le ganó como visitante al cuadro monegasco con un doblete de Mbappé y uno de Neymar y Pablo Sarabia. Para el local descontó Bakayoko.

París Saint-Germain infligió al Mónaco su primera derrota (1-4) en la "era Robert Moreno", que perdió su primer encuentro al frente del equipo monegasco después de sumar buenos resultados en sus primeros contactos en el fútbol francés.

Tras ganar 2-1 en Copa en su estreno ante el Reims y después de empatar 3-3 el pasado fin de semana contra el París Saint-Germain en un encuentro eléctrico, Robert Moreno se enfrentaba a otro reto: repetir un buen marcador frente al conjunto parisino en el encuentro aplazado de la jornada 15 por culpa de las fuertes lluvias y las inundaciones que asolaron la zona de los Alpes Marítimos el pasado 1 de diciembre.

La empresa no era fácil. El cuadro parisino no acostumbra a dejarse puntos por el camino y menos en dos partidos consecutivos frente al mismo equipo. Y el Mónaco no pudo ser la excepción. Fue superado después de una buena primera parte del París Saint-Germain, que en los 45 minutos iniciales encarriló el encuentro gracias a los tantos de Kylian Mbappé y de Neymar.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El primero acertó a los 24 minutos después de aprovechar una buena asistencia del argentino Ángel Di María, muy activo durante el acto inicial. El segundo lo fabricó Kurzawa, derribado dentro del área por el polaco Kamil Glik cuando enfilaba la línea de fondo para dar el pase de la muerte a Mbappé. Neymar no falló el penalti y el Mónaco, que hasta entonces sólo había disfrutado de una ocasión de Wissam Ben Yedder, perdió casi todas sus opciones.

Intentó reaccionar en la reanudación, pero el PSG, bien armado atrás, sólo sufrió una ocasión en las botas de Keita Baldé que despejó con acierto el portero costarricense Keylor Navas. Entonces, justo después, aparecieron Pablo Sarabia y Mbappé para ampliar la ventaja hasta un 0-4 que bajó de la nube a Robert Moreno, consolado con el tanto del honor obra de Tiémoué Bakayoko tras una mala salida de Keylor Navas.

Al final, el cuadro parisino se afianzó en la primera plaza. Con todas las jornadas completas, tiene una renta de 8 puntos sobre el segundo, el Olympique de Marsella.