¡Puño va y puño viene! Jugadores colombianos que terminaron peleándose con los rivales

En ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, recopilaron anécdotas de exfutbolistas, quienes contaron episodios que vivieron dentro del campo de juego, en los que terminaron a los golpes.

En el fútbol las acciones del juego a veces pueden llevar a disputas entre jugadores, lo que al pasar los años terminan en historias para contar.

Por esa razón, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, de este jueves hablaron con varios exjugadores colombianos, quienes recordaron algún episodio en el que les tocó irse a los puños con los rivales.

Los protagonistas de las historias fueron Luis Grau, Víctor Danilo Pacheco, Jesús ‘Kiko’ Barrios, Armando ‘Pollo’ Díaz y Carlos Mario Hoyos.

Repase acá las historias de los exjugadores que se fueron a los puños:

Luis Grau

“Una vez frente a Nacional, un altercado frente a aquel brasileño Sapuca, el cual me dejó un recuerdo que hasta hoy lo tengo presente, que es la fractura de un diente, con un fuerte golpe después de desquitarse de un golpe que le había dado yo”.

Víctor Danilo Pacheco

“Cuando jugaba en el Atlante una vez frente al América, en el Azteca, íbamos 0-0, minuto 84 y hubo un penalti a favor de mi equipo, me lo cometieron a mí y gol de Rey. Luego dieron tres minutos de reposición, perdí una pelota y nos metieron gol. Entré al camerino peleando con un compañero, luego entró el técnico, el ‘Piojo’ Herrera y empezamos a discutir, me dijo de todo, me metió un puño en la ‘jeta’ y yo le respondí”.

Jesús ‘Kiko’ Barrios

“En el año 1983 me encontré con el lateral Carlos Maya, era paisa, defendía bien pero para atacar no era muy bueno, pero era bueno para pegar, me agarró y me metió una trompada, me dio durísimo. Yo terminando el primer tiempo en una jugada en la que el balón está al otro lado y lo agarré. Luego vi que tenía esparadrapo y le había reventado la boca”.

Armando ‘Pollo’ Díaz

“Quindío vs Santa Fe, año 1988, teníamos que ganar, el árbitro pitó 98 minutos, esperando que Santa Fe hiciera el gol, 'Checho' Angulo hizo el gol, ganamos y toda la hinchada del Quindío se metió a la cancha, quedamos golpeados con varios compañeros, pero yo me salvé porque varios hinchas eran de mi barrio popular, afortunadamente”.

Carlos Mario Hoyos

“Fue en un partido que jugamos amistoso en Chile contra Colo Colo y se formó tremenda pelea, faltando diez minutos, y ahí recibí unos cuantos puños, todo por querer separar a alguien y me gané yo unos cuantos puños. La verdad es que fue una situación maluca”.

