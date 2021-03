¡Qué fuerte! Siguen apareciendo nuevos audios en el caso de Diego Maradona

Cada día que pasa parece que aparece algo nuevo en el caso de la muerte de Diego Maradona , diferentes testigos, audios y revelaciones sobre los últimos días de vida del 'Pelusa'.

Entre los nuevos audios y chats revelados aparecen su médico Leopoldo Luque, los abogados Víctor Stinfale y Matías Morla, el kinesiólogo Nicolás Taffarel.

Aquí un recuento de las conversaciones más impactantes que se revelaron esta semana.

Matías Morla, abogado, en el cual se revela uno de los planes realizados para engañar al mundo: "Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero... Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh... Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo".

En otra de estas impactantes revelaciones, aparece el del kinesiólogo, Nicolás Tarrafel, sobre el estado de Maradona con el alcohol: "Te cuento, mirá cómo se mama. Dos copas de Luigi Bosca, de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda detonado, dos copas. Y después de cervezas se toma cinco Coronas y ya quebró".

Por último, unos audios que revelan una pelea que tuvo, Leopoldo Luque con Maradona: "Te cuento una y te morís. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, por eso nos agarramos mal, una pelea de borrachos. No le cuentes a nadie. Trasciende esto y salgo en todos los medios".

Además agregó: "Estoy re bajón boludo, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de una palmera como un pelotudo. Ya que me psicoanalizás te voy a decir la verdad: me sentí un imbécil, boludo... Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual. Y decirle: '¿a quién te comiste, la concha de tu madre', pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar, forro, estás más solo que una araña, ni tus hijas te hablan'. Le quería decir todo eso".

