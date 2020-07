"Que Gallardo pueda dirigir a Real Madrid no tengo dudas, no creo que Zidane pueda dirigir a River"

"Que Gallardo pueda dirigir a Real Madrid no tengo dudas, lo que no creo es que Zidane pueda dirigir a River. Gallardo conoce el mundo europeo, puede dirigir donde quiera, tiene experiencia como futbolista y recorrido de selección. ¿Cómo no va a poder dirigir al Real Madrid? Que Zidane pueda dirigir River no lo sé, el fútbol argentino es muy complejo, muy difícil. Es mucho más fácil dirigir Real Madrid que Chacarita", dijo este miércoles César Luis Menotti, director de selecciones de Argentina, a 'TyC Sports' y de inmediato tuvo una resonancia importante no solamente en su país, sino en diferentes latitudes del mundo.

Pero Menotti no se quedó ahí, sino que siguió en su análisis de la labor que ha venido adelantando 'el Muñeco' Gallardo en el equipo 'millonario', con el que ha ganado títulos como los de Copa Libertadores, Sudamericana y de la Liga en los últimos años.

"En Argentina cuando aparecen los jugadores los venden. ¿Cuántos equipos armó Gallardo en River? No es que lo reinventó por malos resultados, al contrario, aún ganando no pudo mantener el equipo", agregó 'El Flaco' Menotti.

El experimentado argentino siguió resaltando la tarea del 'Muñeco' y comentó que "es un buen entrenador, ha tenido momentos muy buenos y otros no tan buenos porque el fútbol argentino es complejo, difícil. Vos armás un equipo y al otro año te faltan tres jugadores importantes, hay que rearmarlo, y siempre ha salido adelante".