¿Qué ha pasado con Anthony de Ávila Charris, exjugador de tiempos gloriosos del América de Cali y la Selección Colombia?

Acá hacemos una cronología del lío judicial y las noticias que se han conocido de los delitos que supuestamente cometió 'El Pitufo' por narcotráfico en Italia.

*El 21 de septiembre la prensa italiana lanzó la noticia bomba sobre la detención de De Ávila en la ciudad e Nápoles, tras algunas pesquisas de las autoridades policiales. Desde entonces se encuentra detenido. Se asegura que estaría expuesto a una pena de 12 años de prisión.

*Hace días Fabrizio De Maio, abogado del jugador, no fue optimista al asegurar en charla con 'El País', de Cali, que "la situación de mi cliente es ciertamente muy complicada. De Ávila fue condenado en 2004 a 12 años de prisión por tráfico de drogas que debe cumplir en prisión en Italia".

* Recientemente se conoció que el exfutbolista aseguró sobre su situación que "yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron pero no sabía de una sentencia, no sabía nada. Creo en la justicia".

* Hasta ahora del caso judicial y de las investigaciones del caso de las autoridades italianas no se conocen mayores detalles y se mantiene en reserva. Sin embargo, el abogado De Maio no se mostró positivo en el desenlace.