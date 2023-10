¿Qué le pasó a Luis Díaz? Esa pregunta ronda en el ambiente en las últimas 48 horas por un inconveniente personal que vive el jugador de Liverpool por el secuestro de su papá, de nombre Luis Manuel Díaz, quien fue retenido por delincuentes desde el pasado sábado 28 de octubre, cuando su movilizaba en una camioneta de su propiedad en el municipio de Barrancas, en el departamento de la Guajira.

En el mismo hecho también fue retenida durante varias hora Cilenis Marulanda, la mamá del futbolista de la Selección Colombia, aunque el mismo día sábado fue liberada y se reunió nuevamente con sus familiares y seres queridos.

Por lo que le pasó a Luis Díaz con su papá, el extremo fue desconvocado del partido que Liverpool tenía programado por la Premier League el domingo29 de octubre y desde entonces ha recibido voces de solidaridad y aliento de su club lideradas por el propio técnico Jurgen Klopp.

“Tuvimos que hacer un cambio de última hora por la situación privada de Luis Díaz, claramente dura para todos. Fue una noche difícil. Estamos concentrados ahora en fútbol, pero fue una preparación especial. No me había pasado. Nueva experiencia que nunca hubiera necesitado", dijo Klopp sobre lo sucedido con el papá de Luis Díaz.

Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del reconocido futbolista colombiano, Luis Díaz. Foto: Instagram de @luisdiaz19_.

De otra parte, en medio del partido en el que Liverpool derrotó por 3 a 0 sobre Nottingham Forest el delantero Diogo Jota fue el autor de uno de los goles, por lo que en su celebración apareció en la cancha mostrando una camiseta con el número '7', el dorsal que lleva el jugador de la Selección Colombia en el tradicional cuadro inglés.

Desde que se conoció el secuestro del papá de Luis Díaz, solamente se ha conocido en las redes sociales un video en el que el futbolista le dijo a William Salamanca, director de la Policía Nacional, le agradeció a las autoridades por el operativo que están desplegando para tratar de dar con el paradero de Luis Manuel Díaz. Además de eso, el reconocido atacante aseguró que su progenitor no tiene ninguna enfermedad, ni quebranto de salud.

El rescate del papá de Luis Díaz

Este lunes en diferentes medios de comunicación han hablado integrantes de la Policía Nacional. Y en ese aspecto se ha conocido que se están adelantando operativos conjuntos con el ejército nacional e integrantes del Gaula para dar con el rescate del papá de Luis Díaz.

Giovanni Montañez, director del Gaula, aseguró que por el rescate del papá de Luis Díaz no se ha hecho exigencia económica de parte de los secuestradores. "Hasta el momento no hay ninguna exigencia, no se ha recibido llamada para obtener esa conclusión o comportamiento. Por ahora, no podemos decir que es un secuestro extorsivo", dijo Montañez al programa radial 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.