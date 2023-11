¡Qué liberen ya al papá de Luis Díaz! El pedido desesperado de Cilenis Marulanda

En el seno de la familia de Luis Díaz, jugador de Liverpool de Inglaterra y de la Selección Colombia, solamente esperan que se haga realidad la liberación de Luis Manuel Díaz, quien se encuentra secuestrado por parte de la guerrilla del ELN desde el pasado 28 de octubre, cuando fue llevado de manera ilegal a zona rural del departamento de la Guajira.

Y en medio de esa expectativa e incertidumbre, este domingo se presentó una marcha y un posterior plantón por las calles del municipio de Barrancas, que fue liderado por Cilenis Marulanda, la mamá de 'Luchito' Díaz.

Allí, en una breve y dramática intervención ante los medios; la señora Cilenis solamente atinó a decir que "que me lo liberen ya (a Luis Manuel Díaz), queremos tenerlo en nuestro hogar".

"Libertad, libertad, libertad", se escuchó de parte de los manifestantes, entre los que se encontraban familiares, amigos, jugadores jóvenes que son dirigidos por 'Mane' Díaz en dicho municipio de la Guajira.

Mientras tanto, otro de los seres queridos de Luis Manuel Díaz que se manifestó fue su hermano Gavi, quien expresó que "no hay tranquilidad en la familia al no verlo, al no compartir con él, esperamos que sea todo lo más favorable. (A sus captores) que traigan de vuelta a nuestro hermano, además que Dios bendiga a todos ellos, que también son personas".

Hace pocos minutos, también hablaron al respecto habitantes de Barrancas e integrantes de los grupos indígenas de la Guajira que acudieron al plantón y le enviaron claros mensajes al Gobierno Nacional, en pro de que por fin entreguen a 'Mane' Díaz, un personaje querido y apreciado por sus vecinos y amigos, por su don de gente y por ser parte activa de la formación de niños y jóvenes que hacen sus primeros pinitos en el mundo del fútbol.