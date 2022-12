No, gracias.

¿Qué pasará con Neymar? PSG no lo convocó y dice que negociación para su salida ha avanzado Neymar no fue convocado para el partido de este domingo contra el Nîmes y las negociaciones respecto a su salida del París Saint-Germain (PSG) han avanzado pero todavía no hay ningún acuerdo, señaló este sábado Leonardo de Araujo, director deportivo