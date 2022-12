¿Qué tiene que ver Neymar en el futuro deportivo de Paul Pogba?

Según el medio digital ‘Parisunited’, el PSG estaría interesado en fichar al francés del Manchester United, pero el jugador habría puesto como condición que el astro brasileño permanezca en el equipo.

Pese a su gran actuación y los dos goles que convirtió el fin de semana pasado en la victoria del Manchester United 2-3 sobre el City, en el derbi, Paul Pogba no la pasa bien en el equipo que dirige el técnico portugués José Mourinho.

El francés no es una pieza importante en los 'reds' y la prensa inglesa ha dicho que no tiene una buena relación con Mourinho, por eso, y aunque en principio no estaba en su cabeza ir al fútbol francés, el jugador analiza seriamente la posibilidad de jugar en el PSG.

Sin embargo, según el medio digital ‘Parisunited’, el jugador habría puesto como condición que el astro brasileño Neymar permanezca en el equipo para garantizar que haya un proyecto ganador.

Los ‘reds’, por su parte, no tendrían inconvenientes para desprenderse del jugador, pues, según el medio francés, en el club valoran la posible incorporación del volante Sergej Savic, quien juega para la Lazio de Italia.

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Algunos especulan con un posible regreso del brasileño al Barcelona y otros no descartan el interés del Real Madrid. Por ahora, el jugador se recupera en Brasil de una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

