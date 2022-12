“Quedé devastado cuando Manchester United me vendió al Real Madrid”: Beckham

El exfutbolista inglés, en entrevista con BBC Radio, reveló su decepción por la decisión de los ‘reds’ de traspasarlo al equipo merengue.

"Cuando el Manchester United y Alex Ferguson me vendieron, quedé devastado y en shock. Por esa razón no vi sus partidos en los siguientes tres años", confesó el exmediocampista de la Selección Inglaterra.

“Mis planes eran retirarme en el Manchester United, pero no me dejaron. El club me vendió a España, al Real Madrid. Para mí fue una conmoción”, afirmó Beckham, quien ganó una Champions League con el club de Old Trafford, en 1999.

Manchester United vendió a David Beckham al Real Madrid en 2003, por 35 millones de euros. El inglés marcó 20 goles en 159 partidos disputados en la ‘casa blanca’, en donde jugó hasta 2007.