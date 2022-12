“Quién quita que queme mis últimos cartuchos en Colombia”: ‘Loco’ Abreu

El delantero uruguayo explicó que tuvo una oportunidad de jugar con Junior, pero el DT de ese momento lo descartó. No cierra la puerta de jugar en el FPC.

Decir que Sebastián Abreu es una leyenda del fútbol no es exagerado. Es más, es un jugador récord. En su carrera cuenta con 25 camisetas de equipos diferentes, una marca difícil de encontrar.

El delantero explicó que tuvo la oportunidad de jugar en Junior, pero que por gusto del DT no fue posible. “Estuvimos en contacto con Sebastián Viera, que hizo el nexo con las directivas, pero el entrenador de ese momento dijo que no porque yo no me iba a adaptar, por mis características de delantero centro, al calor de Barranquilla”, confesó Abreu este jueves en el programa ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’.

Y añadió: “Fue una oportunidad muy cercana, pero el entrenador buscó otro tipo de delantero, y me quedé sin la posibilidad de jugar con ellos la Copa Libertadores, y más que estaban armando un buen equipo”.

El ‘Loco’, como es conocido, también admitió que Once Caldas lo buscó hace algunas temporadas, pero él ya había firmado con otro equipo. “Yo ya había cerrado un compromiso con un club de Paraguay cuando Once me llamó”.

Por último, el uruguayo manifestó que le hubiera gustado jugar en nuestro país, y que aún no cierra la puerta a esa opción. “Hubiese sido linda esa experiencia, por lo que significa el fútbol colombiano, pro su cultura futbolística y su tradición con el buen trato de la pelota. Aunque los tiempos se van acortando, a veces el fútbol da sorpresas y quién quita que queme mis últimos cartuchos en Colombia”.