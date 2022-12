¿Quiénes son los jugadores invitados al partido de despedida de Omar Pérez, en El Campín?

Este sábado 10 de diciembre se llevará a cabo un emotivo partido para despedir a uno de los futbolistas extranjeros que más títulos consiguió en el fútbol colombiano. Hablar de Omar Pérez , es inmediatamente referirse a Independiente Santa Fe . El talentoso mediocampista argentino se convirtió en ídolo de la institución 'cardenal' no solo con su calidad de tratar la 'pecosa', sino también con su entrega al equipo, permaneciendo en él, tanto en los momentos difíciles como en los de gloria.

Luego de haber pasado casi tres años desde su último partido como profesional, en el empate a dos goles con Águilas Doradas, disputado el 3 de marzo del 2019, donde además logró realizar una asistencia para el agónico gol del 'Coco' Perea, que significó el empate sobre los minutos de adición, por fin se dará la merecida despedida del '10' argentino.

Este lunes 5 de diciembre, a poco menos de una semana para que se lleve a cabo el esperado homenaje a 'Chipakero', Omar Pérez atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa para revelar mayores detalles de lo que será este emotivo compromiso. En este espacio se explicó que se disputará un encuentro con tres tiempos de 30 minutos, en el cual tendrán acción tres equipos distintos, asimismo reveló quienes serán algunos de los jugadores que harán parte del 'cotejo'.

Entre los nombres que dio se destacan los de: Giovanni Hernández, Luis Carlos Arias, Robinson ‘Rufay’ Zapata, Yulián Anchico, Juan Daniel Roa, Macnelly Torres, Vanessa Córdoba, Daniel Torres, Leider Preciado, Ricardo Centurión, entre otros.

Recordemos que otros que también harán parte serán Luis Manuel Seijas, Sergio Otálvaro y Gerardo Bedoya, este último además lo ha estado llamando y pidiendo que sea titular, como reveló Omar Pérez entre risas en la rueda de prensa.

Además, según reveló uno de los organizadores, habrá otros que serán sorpresa para los asistentes a El Campín, "hoy nos confirmó uno de los jugadores, aunque hay muchos que son sorpresa", afirmó Gonzalo Villalón.

Por otro lado, se descartaron algunos jugadores que fueron invitados, pero que no podrán venir por el momento en el que se encuentran sus equipos, "la Liga de Argentina está en etapa de pretemporada, por lo tanto, Jonathan Gómez no puede asistir. Los muchachos de Boca Juniors, Frank Fabra y Sebastián Villa estaban dentro de los invitados y me habían confirmado, pero infortunadamente empiezan un proceso nuevo y no van a poder estar", expresó Omar Pérez.