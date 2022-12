Quique Setién le respondió a Messi: "En la Champions tenemos las mismas opciones que todos"

El técnico del Barcelona también aseguró que su equipo viene mostrando mejoría, por lo que confía en tener logrando los objetivos que se propuso para esta temporada.

Quique Setién, consideró que el equipo azulgrana está creciendo y llegando a niveles "que nos van a permitir competir con todos", después de que Leo Messi, con quien afirmó estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, asegurara que el Barça necesita mejorar, porque "no nos alcanza" para pelear por la 'Champions'.

"Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en otras, no. He visto como se han ganado muchas 'Champions' y creo que podríamos tener las mismas opciones que otros equipos, es verdad que ahí no hay margen de error, que hay cosas que tenemos que tratar de mejorar y de hacer bien", dijo Setién este viernes en rueda de prensa.

"No estamos contentos con todo porque no es así, pero creo que vamos creciendo poco a poco y vamos alcanzando niveles que nos van a permitir competir con todos los equipos", aseguró el técnico azulgrana a pocos días de enfrentarse el martes al Nápoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Setién respondía así a una pregunta sobre las declaraciones de Messi en una entrevista con el diario Mundo Deportivo, en las que aseguraba que "tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'".

El entrenador azulgrana mostró de paso su satisfacción por estrenarse en la 'Champions' el martes al frente del Barça.

"Tengo mucha ilusión por que llegue ese partido, pero soy una persona serena y lo primero es lo primero, tenemos ahora un rival fuerte que es el Eibar", dijo, en referencia a su rival del sábado en la Liga española.

Setién también se refirió al flamante fichaje azulgrana, el danés Martin Braithwaite, del que aseguró que "tiene unas condiciones que nos van a ayudar mucho, es un chaval que se acomoda a las necesidades que tenemos y tenemos muchísima confianza en que nos va a ayudar".

"Seguramente en algún partido lo veremos de titular, lo iremos decidiendo, quizás sea un poco prematuro ahora", dijo Setién, precisando que "viene en un estado de forma idóneo, pero hay conceptos que tenemos que explicarle y que tiene que ir entendiendo".

Braithwaite, procedente del Leganés, fue presentado el jueves como nuevo jugador azulgrana, destinado a suplir la baja del lesionado Ousmane Dembélé.

