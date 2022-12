"Quitar el fuera de juego va contra la esencia del fútbol": Joseph Blatter

El expresidente de la FIFA, en entrevista con el diario ‘Newsweek’, criticó la idea de Marco Van Basten de eliminar la regla de la posición adelantada.

“Si quitan el fuera de juego se rompería la esencia del fútbol. Él ha sido delantero, no debería estar en contra del fuera de juego. Si hubiera sido defensa, lo entendería, pero un fuera de juego encierra al delantero y no le deja espacio. Sin fuera de juego, no hay espacio para jugar”, afirmó el exdirigente suizo.

Blatter, quien estuvo 17 años a cargo de la presidencia de la FIFA, apoyó la idea del actual presidente, Gianni Infantino, de organizar un mundial con 48 equipos: "Durante mi mandato, se pasó de 16 a 24 y luego a 32 selecciones. Todo el mundo, todos los medios dijeron que no era posible pero él lo ha hecho. Eso es un éxito para él. Ahora el futuro dirá si ha sido buena idea o no".

Sobre su relación con Infantino, afirmó: “No tengo ningún problema con él. Durante su primer mes de mandato tuvimos contacto pero desde entonces no. Él es el presidente y está haciendo su trabajo. Sí que una vez hablé de falta de respeto por su actitud. Tuvo contacto conmigo y luego se rompió. No pasa nada. Él tiene su vida y yo tengo la mía”.

A partir del Mundial de 2026, el número de equipos participantes del torneo pasará de 32 a 48, anunció la FIFA el martes 10 de enero.