Rafael Pérez: “Rodrigo Rendón me exigió dinero para dejarme jugar en el fútbol colombiano”

El defensor cartagenero, que en la actualidad milita en Talleres, de Argentina, dijo que los hechos se presentaron en 2013, cuando regresó del fútbol chino.

Rafael Pérez aseguró que Rodrigo Rendón, presidente del Real Cartagena, le exigió dinero para dejarlo jugar en el fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Según Pérez, esto sucedió en 2013, cuando regresó del fútbol chino, a donde tuvo que migrar por un veto que le había impuesto Rendón.

Fredy Guarín y sus compañeros de Vasco volvieron a actividades pese a que 19 contrajeron coronavirus

"Cuando vuelvo de China me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Es algo que me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en Colombia en un equipo como Medellín. Tuve que ceder muchas cosas, y empezó un ciclo distinto para mí", denunció Pérez, en diálogo con Primertiempo.co

"El concepto claro y específico que me habla Rodrigo Rendón es que me dice "para yo dejarte libre, me tienes que dar el dinero que vas a percibir por el préstamo de Independiente Medellín". En ese momento Medellín me va a dar cien millones de pesos por el préstamo, y Rendón me dice que "tienes que darme ese dinero para dejar que tú evoluciones en el fútbol, que tú puedas jugar". Yo me había tenido que ir de Colombia por un veto que existía sobre mí. Le tuve que dar el dinero, realmente, porque de una u otra forma no hubiese podido volver a jugar acá", agregó.

Publicidad

“Juan Cruz Real es un técnico interesante de cara al futuro de América de Cali”

Por último, el defensor cartagenero, de 30 años, dijo que muchos jugadores de la ‘heroica’ no han podido surgir en el fútbol, debido al mal manejo que le han dado los directivos del Real Cartagena.

Publicidad

“Con 19 años me tuve que ir a China para seguir mostrando mi fútbol, y me da tristeza porque muchos jugadores con talento en Cartagena no han podido surgir por los directivos que tiene Real Cartagena. A muchos jugadores les da miedo hablar de Rodrigo, del gerente Alex Rendón, porque les puede afectar para salir adelante, pero no tengo miedo de hablar de gente como esta que le ha truncado los sueños a muchos”, concluyó.

Daniela Cortés: “Sebastián Villa me empujaba, me agarraba el pelo y me pegaba puños”

Sobre el tema, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este lunes se manifestó por parte del equipo de periodistas que dirige Javier Hernández Bonnet que la familia Rendón no se quiso manifestar sobre las denuncias de Pérez.