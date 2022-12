Rafael Santos Borré y las denuncias de una mujer argentina: "No había pruebas de nada"

En medio de su mejor momento deportivo con River Plate en Argentina, el delantero aceptó hablar de su vida en Buenos Aires y del tema extradeportivo que lo involucró en septiembre.

Rafael Santos Borré se catapultó ya como figura de River Plate. Su brillante actuación en la victoria 3-1 sobre Independiente, marcando un gol de buena factura y ayudando a la clasificación del equipo a semifinales de Copa Libertadores, lo tiene como centro de atención en la prensa argentina.

Y precisamente este jueves, Santos Borré le concedió una amplia entrevista al diario 'Clarín'. Pero no solamente habló de fútbol y de su admiración por Marcelo Gallardo, su técnico. También lo hizo de su vida más allá de las canchas y hasta de un escándalo en el que lo quisieron involucrar.

A mediados del mes de septiembre se conoció que la piloto de carreras Romina Re denunció al colombiano por supuesta violencia de género.

Y aunque no pasó a mayores, el atacante se refirió al polémico tema. "Ese momento lo viví tranquilo. No había pruebas porque no sucedió nada. De parte del club hubo un buen manejo. Alguien lo sacó en un momento inapropiado cuando estábamos por jugar partidos clave. Había quedado atrás y gracias a Dios se pudo aclarar", comentó el exjugador del Cali.

Pero más allá de ese sobresalto, Santos Borré vive con tranquilidad en la capital argentina y tiene un pequeño grupo que huele a Colombia.

Nos conocemos mucho con Quintero y Armani y tratamos de estar cerca. Mi mujer y la de Franco se hicieron amigas. Y con Juanfer pasamos bastante tiempo, nos gusta escuchar música, el reggaeton siempre está. Y los tres somos muy creyentes”, contó el atacante.

Y aunque esos dos amigos y su esposa Ana Caicedo son de apoyo y gran ayuda, de todas maneras hay algunas cosas que extraña de su tierra natal.

"A veces extraño Colombia. Más que nada la comida, que es muy diferente. El arroz con pollo que hace mi mamá que es muy rico pero tiene otros condimentos al de acá. Igual hay muchos colombianos en la Argentina y también bastantes lugares de comida típica de Colombia, lo que hace que se extrañe menos”, agregó.

Más allá de todo, a Rafael Santos Borré el fútbol le sonríe, los buenos momentos con River están ahí y él solamente espera seguir celebrando y figurando con uno de los clubes más importantes de Suramérica.

