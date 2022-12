Rakitic: "Quiero jugar, tenemos el mismo riesgo de contagio que cualquier trabajador"

El volante del Barcelona habló de las posibilidades de regresar a los entrenamientos y a los partidos, pese a la alarma del coronavirus reinando.

En los últimos días se han producido voces en contra sobre la vuelta a entrenamientos e incluso de los partidos de fútbol de parte de jugadores de diferentes latitudes del mundo. Sin embargo, el que alzó la mano y dio la opinión fue Iván Rakitic, jugador del Barcelona.

Y lo hizo con claridad y dando su postura particular, en días en los que el tema principal es evitar el contagio del coronavirus.

Rakitic habló en el diario 'Marca' e indicó que "yo quiero jugar. Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%. Pero ese mismo riesgo lo van a tener todos los trabajadores en su vuelta al trabajo. Los empleados de un supermercados también se cambian en vestuarios y tienen las mismas posibilidades o más de contagiarse que nosotros. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo".

"He escuchado a mucha gente hablar de los problemas que habría si no jugamos, problemas económicos, de competiciones europeas, de calendario, de ascensos, de descensos, pero a nadie le he escuchado hablar de personas, de esas personas que para ellos su equipo forma parte de su vida y de repente se lo han quitado. Creo que es el momento de que los que somos protagonistas del fútbol, demos un paso adelante, tiremos del carro", agregó el croata.

