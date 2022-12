Ramón Jesurún: “Que quede claro que aquí lo que se inició fue una investigación”

El presidente de la FCF se refirió este martes al tema revelado por la Superintendencia de Insdustria y Comercio y relacionado con la boletería de los juegos de local de Colombia, para la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló este martes en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la investigación y el pliego de cargos que abrió la Superintendencia contra la Federación, un par de empresas opearadoras de entradas a eventos masivos y algunas personas naturales, relacionadas con el tema del manejo y venta de boletería para los partidos de Colombia, en condición de local, durante los partidos de la pasada Eliminatoria.

“Aquí no se ha comprobado falta de transparencia, ni falta de gestión ni nada por el estilo. Simplemente es una investigación que se está haciendo de la boletería. Ellos inicialmente han creído que la FCF ha tenido alguna responsabilidad, y seremos nosotros los que, guardando el debido proceso, estaremos obligados a desvirtuar todas esas situaciones que anunció la SIC y aclararles a los medios que no puede haber un efecto de juzgamiento o prejuzgamiento”, aseguró Jesurún.

“Quiero que quede claro que aquí lo que se inicio fue una investigación. Aquí no están ni han condenado a nadie. En el caso de la FCF, que es lo que a mí me compete, y a mis compañeros del comité ejecutivo, simplemente es esa investigación y con nuestros abogados y equipo de trabajo demostraremos que la FCF no tiene ninguna responsabilidad en la eventual anomalía en tema de las boletas de las Eliminatorias del Mundial pasado”, finalizó el máximo dirigente de la FCF.

