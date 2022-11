Raphinha se 'calentó' y dejó picantes declaraciones en defensa de Neymar: "Brasil no lo merece"

Luego de la lesión sufrida en su tobillo, Neymar ha sido blanco de críticas por la afición brasileña , que no ha demostrado empatía con el estado físico del '10' del PSG.

El pasado jueves, la selección de Brasil se enfrentó a Serbia por la apertura del grupo G, donde iniciaron con pie derecho su camino mundialista, después de vencer por 2-0 a los europeos en una noche de inspiración para Richarlison, quien marcó un doblete y, posiblemente, el mejor gol de la Copa del Mundo 2022, tras un control dirigido para realizar una figura acrobática en el aire, que culminaría con el balón en la red y una celebración eufórica de los jugadores e hinchada brasileña.

En aquel partido, una de las grandes figuras y atractivos del certamen orbital, Neymar, salió del terreno de juego a los 80, por Antony dos Santos, consecuencia de una lesión en el tobillo derecho.

Lo cierto es que para algún sector de la hinchada brasileña, no es importante y no lo interpretan como una baja para la selección, opiniones y comentarios que se filtraron en la interna del equipo, que no lo tomó muy bien y en la rueda de prensa, previo al partido de este lunes frente a Suiza, por la segunda jornada del grupo G, salieron a respaldar a Neymar.

Uno de esos jugadores que manifestó su disgusto con la afición y dejó unas declaraciones 'picantes' fue Raphinha, actual jugador del Barcelona y de la 'canarinha': "Hinchas de Argentina, tratan a Messi como a un dios, hinchas de Portugal tratan a Cristiano Ronaldo como a un rey. Hinchas brasileños esperan que a Neymar le rompan la pierna, qué triste. El mayor error de la carrera de Neymar fue nacer brasileño, este país no merece su talento y su fútbol".

El desprecio de la hinchada brasileña con Neymar

Luego del partido entre Serbia y Brasil, donde los dirigidos por Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como 'Tite', salieron victoriosos por 2-0 y dejó la lesión de Neymar. La afición brasileña se mostró poco preocupada, dura y crítica con el astro del PSG, no lamentando su molestia física, por el contrario, restándole importancia. Esto, en un reportaje de 'Chiringuito' a la salida del estadio.

Cabe resaltar que Neymar no ha tenido suerte con las lesiones, puesto que en la Copa del Mundo de Brasil 2014, el jugador se perdió las semifinales y el resto del torneo, luego de salir golpeado en los cuartos de final frente a Colombia.

Para la Copa América de 2019, donde Brasil se coronó campeón, el exBarcelona tampoco pudo asistir por un esguince en el tobillo derecho.