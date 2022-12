Raúl Jiménez, exAtlético de Madrid: “Al Real Madrid y al Barcelona no les puedes decir que no”

Con 22 anotaciones en lo que va de temporada, el mexicano es uno de los delanteros del momento. Por esto es que se han escuchado rumores que colocan al mexicano en los mejores equipos del planeta.

El atacante mexicano Raúl Jiménez vive un momento dulce con el gol en la Premier League. Hasta el parón obligado por coronavirus, el ‘azteca’ llevaba 22 tantos y 10 asistencias.

Es por esto, que el delantero del Wolverhampton ha sonado para los mejores equipos del planeta. En medio de una entrevista con ‘ESPN’, al ser indagado por los rumores de que abandonará a ‘los lobos’, el artillero dijo que: “Me entero a través de las redes sociales. Ya me pusieron en el Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal y todos los días sale un nuevo equipo que me quiere”.

“Me gustaría continuar en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea de quedarme en la Premier. Pero si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o Barcelona, es obvio que no dejas pasar esa oportunidad”, agregó.

Cabe recordar que, Raúl Jiménez llegó en la temporada 2014-2015 al Atlético de Madrid, donde no encontró regularidad y se tuvo que marchar al Benfica, de Portugal.

