Rayo Vallecano, investigado por posible irregularidad en el pago a Luis Advíncula

La Liga de España ha decidido iniciar una investigación para resolver si el equipo de Vallecas ha cometido alguna irregularidad en el pago del salario del jugador peruano.

La Liga española ha abierto una investigación para determinar si el Rayo Vallecano, de 2ª división, ha podido incurrir en alguna "conducta sancionable" en unos supuestos pagos al internacional peruano Luis Advíncula, informó el campeonato español en un comunicado.

La radio Cadena Ser informó este lunes que "el entorno del lateral del Rayo Vallecano" habría denunciado tanto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) como a la Liga por la forma en que el Rayo Vallecano paga al internacional peruano.

Según esta denuncia, el Rayo "abona una parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá a través del intermediario que propició el fichaje del jugador, Ronald Baroni", afirma la SER, que añade que la RFEF habría elevado esta denuncia a la fiscalía anticorrupción española.

Contactado por la AFP, el Rayo Vallecano dijo que "por ahora no vamos a hacer ningún comentario".

Horas después, el propio Advíncula indicó en su cuenta de Twitter que no denunció al Rayo. "No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria", añadió.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, afirmó a la AFP que "no consta que se haya presentado denuncia respecto de ese caso" por parte de la RFEF.

Tras la noticia de la SER, la Liga informó este lunes que al "tener conocimiento de los hechos el pasado día 26 de enero mediante una comunicación por parte de la agente del futbolista", el juez de Disciplina Social abrió una investigación.

"Desde la semana pasada, el instructor de dicha información reservada viene manteniendo reuniones con las distintas partes implicadas para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable", añade LaLiga en su comunicado.

En caso de encontrarse que los hechos pudieran tener "carácter de delito o faltas penales", los mismos se comunicarían "al órgano judicial o autoridad competente", concluye el comunicado de la Liga.

Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano en julio de 2018 cedido con opción de compra por el Tigres mexicano, tras jugar el Mundial de Rusia.

El equipo madrileño lo ficho un año después por 3 millones de euros. El lateral ha disputado 50 partidos, en los que ha marcado un gol y dado cuatro asistencias.

En diciembre, el diario Marca publicó que Advíncula quería salir en el mercado de enero.