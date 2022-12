"Reinaldo Rueda es un ser humano grande, es tranquilidad, paz y no es egoísta"

Este jueves, el técnico de la Selección de Chile llegó a sus 63 años y en una charla abierta, su asistente Bernardo Redín hizo una radiografía del vallecaucano. Un personaje total es 'Rey'.

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Chile, cumplió este jueves 63 años y los celebra junto a su esposa en Santiago de Chile –sus hijos viven en Canadá–, donde se encuentran confinados por la pandemia del coronavirus.

En GolCaracol.com hablamos con su asistente técnico, Bernardo Redín, quien también está en Santiago y conoce a Reinaldo desde hace 40 años, cuando los dos se encontraron por primera vez en el Deportivo Cali.

“Nos conocimos en el año 80, más o menos. Cuando llegué al Cali yo tenía 18 y él ya trabaja en las divisiones menores del club, él es mayor que yo seis años. Ahí nos conocimos, ha pasado mucho tiempo”, le cuenta Redín a este portal.

Cuando Reinaldo dirigió al Cortuluá quiso llevar a Bernardo, quien entonces jugaba para el América, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tiempo después, cuando asumió en la Selección de Ecuador y Redín ya era DT, lo quiso acercar a un club de ese país para que le pasara información sobre los jugadores, pero eso tampoco se pudo.

Finalmente, en 2015 tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el cuerpo técnico de Atlético Nacional, en donde fueron campeones y dejaron huella al conquistar la Copa Libertadores (2016), la segunda en la historia para el conjunto antioqueño.

“Cuando Alexis (Mendoza) decide separarse para hacer su carrera, me invitó y me preguntó si me interesaba. Me dijo que él sabía que no era asistente sino técnico y que llevaba varios años dirigiendo fútbol profesional, pero yo le contesté que era un profesional. Y cuando me dijo lo de Nacional, decidí unirme a él y ya llevamos cinco años, aprendiéndole mucho”, manifiesta.

Por eso, con los años que tienen de conocerse y tras varias vivencias en Nacional, Flamengo y la Selección de Chile, nadie mejor para describir la personalidad de Rueda Rivera que su actual coequipero.

“Reinaldo es un tipo muy especial, un ser humano grande. Con todo lo que ha conseguido y el reconocimiento que tiene en Colombia y en el mundo, es un tipo humilde y receptivo, que le ofrece sus conocimientos a los demás, no es egoísta. Se hace querer muy fácil, demasiado fácil”, reconoce Redín Valverde.

“Lo que él refleja es tranquilidad y paz, pero es un tipo muy exigente y profesional en su trabajo. Es un tipo que raya en la perfección, y cuando se enoja, hermano, se enojó y aténgase. Pero respeta al profesional y le exige respeto. Es una persona que lee, escribe y le dedica mucho tiempo a esto”, agrega.

Consultado por las cábalas de Rueda a la hora dirigir, el exjugador del Cali y la Selección Colombia asegura que no las tiene y que no depende de eso sino “de su trabajo e investigación y de lo que hagamos nosotros como colaboradores. Él se aferra más a eso. No deja nada al azar”.

Y continúa: “Lo que más destaco es la inteligencia y sabiduría que tiene para leer los juegos. Eso da tranquilidad, y darse cuenta de todo, es una capacidad muy importante”.

En medio de esta situación que se vive en el mundo con el coronavirus, los dos siguen trabajando y teniendo una comunicación fluida, como si estuvieran en competencia pues aprovechan el tiempo para capacitarse y preparar otras cosas.

“Todos los días hablamos. El hombre anda ahora ocupado, más no preocupado, en la situación que estamos viviendo, en cómo se va a solucionar. Habla mucho con el presidente de la Federación chilena”, dice.

Por último, sobre los rumores que acercaron a Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, pese a estar trabajando, su asistente técnico reconoce que eso nunca se lo consultó, pero sabe que no lo desestabilizó y es un hombre que respeta los contratos.

“Él es muy tranquilo y no se llena de ansiedad por una noticia, y lo más importante es que respeta mucho los compromisos que adquiere. Estuve con él en Nacional dos años y nos llegaron muchas ofertas de afuera, pero el hombre tenía un contrato y lo respetó. Estando acá en Chile, le han llegado ofertas, pero no se deja llevar. Cuando él toma la decisión y quiere invitarnos, nos dice. No se desestabiliza él, ni lo incomoda a uno”, finalizó.

