Reinaldo Rueda y su confesión: el día que decidió elegir a Nacional y no a Millonarios

En la noche del 27 de julio de 2016, tras el gol de Miguel Ángel Borja, el estratega caleño Reinaldo Rueda , entró en la historia grande del Atlético Nacional y del fútbol colombiano, al obtener la segunda Copa Libertadores para el conjunto paisa y la tercera en la historia de nuestro país.

El logro conseguido en la final contra Independiente del Valle, que terminó con un global de 2-1 para los 'verdolagas', significó el triunfo más importante en la carrera de Rueda, cuyo nombre entra al de una lista especial que comparte con Francisco 'Pacho' Maturana y el profesor Luis Fernando Montoya, al ser los únicos técnicos colombianos que han conseguido el trofeo de clubes más importante del continente, dejando en alto el nombre de Colombia.

Sin embargo, previo a que el profesor Reinaldo Rueda tomará las riendas de Nacional, estuvo muy cerca de haber llegado al banquillo de uno de sus rivales más enconados en el ambiente local, nada más y nada menos que a Millonarios. Así lo reveló este miércoles el entrenador exSelección Colombia, en una charla ofrecida en el conversatorio 'Experiencias Mundialistas'.

“Cuando yo ya estaba casi listo en Millonarios, me llama el doctor Juan Carlos De La Cuesta y me dice: ‘profe, queremos hablar con usted’. Y yo le dije: ‘voy para Bogotá’. Me respondió: ‘Usted ya es el técnico de Nacional, vamos a publicarlo en las redes'", dijo Rueda Rivera con sinceridad.

Cuando todo parecía indicar que Rueda se probaría en el banquillo del equipo capitalino, la figura de Juan Carlos de la Cuesta fue muy importante para convencer al entrenador de que su futuro debía estar en el equipo de la 'capital de la montaña'.

“No habíamos hablado nada de nada. Me estaba haciendo cortar el pelo para irme a Bogotá, ya había ido al apartamento del doctor Serpa (representante del máximo accionista de Millonarios), iba para allá. Y De la Cuesta me dice: ‘Mañana a las 7:00 de la mañana estoy en Cali“, comentó el estratega.

“Me comentó: ‘queremos que sea el técnico de Nacional. A las 6:00 a. m. tomo el vuelo y a las 7:00 a. m. estoy ahí’. Y apareció con Víctor Marulanda, y cómo le voy a decir al Atlético Nacional que no. Y muchos de mis amigos me decían: ‘estas loco, espera otra selección”, agregó Reinaldo Rueda.

En su estadía como entrenador de Atlético Nacional, además de la obtención de la Copa Libertadores, Rueda ganó dos ligas (2015 y 2017), una Superliga y una Copa Colombia, además de la Recopa Sudamericana

