René Higuita denunció que le dispararon en la cara a su "ahijado, de cinco años, durante un robo"

"Servicio social: anoche, en vía que comunica al Cabo de la Vela, a un amigos les dispararon por robarles; entre los heridos está mi ahijado, de 5 años, a quien le impactaron en el rostro. Necesito en Medellín una clínica que me lo reciba, ya que está muy delicado", fueron las palabras de René Higuita, denunciando un hecho de inseguridad en el país.

A través de las redes sociales, exactamente en su cuenta oficial de Twitter, el guardameta también compartió una imagen de cómo quedó el vidrio del vehículo en el que sus amigos y familiares se transportaban. De inmediato, la reacción de sus miles de seguidores no se hizo esperar y varios le ofrecieron ayuda y unos cuantos le enviaron fortaleza.

Con relación a lo ocurrido, el medio antioqueño, 'El Colombiano', informó que "el retén fue realizado por miembros de la delincuencia común que opera en las carreteras de la zona, quienes dispararon contra el carro. Uno de los más afectados fue el abuelo del pequeño, quien tiene graves lesiones en el tórax y la cabeza."

Respecto al ahijado de René Higuita, el mismo portal dio a conocer que "sufrió una herida de bala en uno de sus pómulos, situación que le ha comprometido la vista de un ojo". Pero no todo ha sido negativo. El propio exfutbolista volvió a hablar, dando noticias un poco alentadoras. Eso sí, también dejó claro que ha habido dificultades con la remisión y aceptación del menor.

"Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño, a lo cual agradezco mucho y a todos ustedes! Ahora, están esperando que el Grupo Sura complete el trámite de remisión y aceptación, el cual, desde ayer en la noche, fue solicitado y aún no dan respuesta", sentenció.

