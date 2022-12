René Higuita: "Esa Selección Colombia de 1990 genera emoción, tanto que aún nos recuerdan"

Este domingo, a las 10:15 a.m., por la pantalla de Caracol Televisión y al estilo de 'Vive el Gol Caracol', se podrá revivir el duelo histórico que el seleccionado colombiano le empató 1-1 a Alemania.

Muchos fueron los protagonistas y figuras de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Italia 1990. Entre ellos se destacó el arquero René Higuita, quien fue uno de los referentes e incluso atracción en los estadios en los que presentó el equipo nacional.

Ese seleccionado colombiano revivirá este domingo, a las 10:15 a.m., gracias a la transmisión del duelo con Alemania, que terminó 1-1 y que quedó como un compromiso histórico para nuestro país.

Higuita habló este viernes de ese compromiso con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

"Una buena decisión, una buena elección de Francisco Maturana, que era el encargado, que nos dio bastante o muy buenos resultados, que no habíamos conseguido tiempo atrás, de ahí empezaron a mirar en el mundo para este lado de Colombia".

"Pues la imagen que yo tengo en la cancha es que al primero que veo en el piso es a Luis Carlos Perea tras ese gol de Alemania, casi que normal, de esa frustración, de un partido que se jugó bien, que era injusto lo que sucedía. En medio de ese desaliento, me voy al compañero más cerca, lo levanto y dándole ánimos. Después llega el milagro, al minuto, la recompensa al trabajo, al juego bonito y en el fútbol esas cosas son poca premiadas".

"Este partido lo veo a cada momento, cuando no lo veo es la emoción de la gente que me lo recuerda, llenarse de emoción de jugar a esa Selección, el tiempo va diciendo esas verdades, de lo que se hizo, de un equipo ordenado, un equipo táctico, que nos faltó esa experiencia, nosotros con la experiencia de los jugadores de hoy seríamos campeones del mundo".

"Así es, el único jugador que teníamos en Europa, que conocía el fútbol europeo era Carlos Valderrama. Nosotros no habíamos salido de acá, eran muy pocos los videos, era poco esa información que nosotros teníamos de los rivales, aunque nos llegaba lo que nos decía Francisco Maturana. Nosotros íbamos a enfrentar fantasmas, íbamos a estar en unas bellezas de canchas, un campeonato del mundo que no habíamos vivido".

"No, no. Al contrario, es que esa Selección trae tantas emociones, que todavía nos recuerdan. Con la gente, solamente tenemos agradecimiento. Ahora los hijos de los que nos vieron, que no nos han visto, lo van a poder hacer. Ustedes ahora pasando este tipo de partidos, pues seguimos vigentes. Hay muchas diferencias entre las selecciones Colombia de ayer y hoy y lo importante es que nuestro fútbol tiene mucho potencial".

“Había muchos jugadores de peso al frente, pero yo me concentré en llevar el arco en cero. Cuando yo veía a Colombia tocando ese balón como lo hizo, sabía que debía tener mucha responsabilidad desde mi posición”