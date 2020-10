René Higuita: “Estoy bien y me hice un electrocardiograma que salió muy bien”

René Higuita, el legendario arquero de paso por Nacional y por la Selección Colombia, habló este domingo en la noche sobre el rumor que corrió sobre su estado de salud.

“Estoy bien. Simplemente sentí como un 'quemoncito' en el pecho y por tranquilidad llamé al médico, él me dice que me haga un electrocardiograma, ya me lo hice y me salió bastante bien. Gracias al alcalde; al doctor Javier Laguna, que me hizo el electrocardiograma y ahora voy para un examen de tórax allí en un hospital. Yo creo que todo es por salud y prevención", fueron las palabras del 'Loco' al canal regional ‘Teleantioquia’.

Hijo de René Higuita negó que su padre haya sufrido un infarto este domingo

De otra parte, el médico Javier Laguna se refirió así sobre la atención que le prestó a Higuita en el mismo medio antioqueño. "René refiere un dolor punzante, afortunadamente no tiene signos de preocupación, hay un parte de tranquilidad".

Así las cosas, las fuentes de la noticia salieron a entregar las explicaciones del caso y los seguidores de René pueden tener tranquilidad.