René Higuita: “Que haya sido amigo de Pablo Escobar, no significa que yo sea narcotraficante”

El exarquero de la Selección Colombia repasó los momentos más difíciles de su vida, en los que está el tiempo que pasó en la cárcel, en el año 1993, acusado de haber servido de mediador para liberar a la hija de un miembro del Cartel de Medellín.

La carrera de René Higuita estuvo marcada de éxitos, hitos, títulos y triunfos. Sin embargo, sin duda un momento que quiere recordar poco fueron los años en los que estuvo en la palestra pública por su relación con Pablo Escobar.

Publicidad

“Las autoridades en Colombia me dijeron que les entregara a Pablo Escobar para que no me llevaran preso. Ellos sabían que yo era inocente, pero en toda esa persecución que iniciaron en contra de él, empezaron a meter a la cárcel a sus conocidos. La gente me hizo amigo de él después de que yo lo visité a la cárcel La Catedral”, le contó al canal argentino ‘Fox Sports’.

¡Escándalo de Mauricio Serna en Argentina! Llamado a juicio por lavado de activos

De hecho, Higuita afirmó que ya una vez preso, en junio de 1993, acusado de haber servido de mediador para liberar a la hija de Luis Carlos Molina Yepes, considerado como un importante lavador de dinero para el Cartel de Medellín, seguían insistiéndole para que informara el paradero de Escobar, abatido unos meses después.

“Yo les respondía que no sabía nada y que si supiera, tampoco les iba a decir. Eso era tarea de las autoridades. A Pablo Escobar yo le agradecía que hubiera iluminado canchas de fútbol cuando nadie más lo había hecho”, prosiguió.

Publicidad

¡Qué orgullo! René Higuita y ‘El Pibe’ Valderrama, entre los 50 mejores jugadores de la historia

“Cuando uno es una persona pública toca hacer actos fuertes y estar preparado para diferentes interpretaciones, pero yo me muestro tal como soy: el amigo de todos. Que haya sido amigo de Pablo Escobar, no significa que sea narcotraficante. A la mitad le va a gustar y la otra mitad me considerara su enemigo. A mí lo que me llena de orgullo es ser futbolista”, prosiguió.

Publicidad

En ese sentido, se defendió señalando que “si yo salgo en una foto con Álvaro Uribe, me van a decir que soy político; si salgo con la guerrilla, que soy guerrillero; si salgo con Pablo Escobar, que soy un narcotraficante; pero como soy católico, pocas veces van a decir que soy el papa”.

“Hace poquito cuando las Farc empezaron a hacer el proceso de paz me invitaron y ya yo salía en fotos con ellos, entonces me decían que era un delincuente”, finalizó.