René Higuita reveló detalles de su documental: "Estoy contando mi vida, dejando un legado"

René Higuita es uno de los íconos del fútbol colombiano y en esta ocasión ha decidido realizar un documental en donde cuenta su historia como futbolista, varios detalles personales, cual fue la atmosfera que rodeo el 'escorpión' y muchas cosas más. Con respecto a dicha producción, habló en los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo', en donde desveló varios detalles con respecto a este nuevo proyecto.

En primera instancia, habló de sus sensaciones con respecto a la producción del documental, además de dar un pequeño resumen de que es lo que se pueden encontrar a la hora de ser espectadores de esta realización. "Me he sentido bien y muy cómodo con la realización del documental. Aquí estoy contando mi vida como siempre la he querido contar dejando un legado, un testimonio. Muchos no sabían que Higuita había estado en la cárcel. Aquí empieza toda esta trama y termina con toda esta producción", resumió el exfutbolista.

Por otro lado, aseguró sentirse feliz con como esta producido su nuevo documental. "Una de las cosas que me tienen contento es poder contar mi historia tal cual y resumirla en esta producción. Hablo con mis amigos y hablo con un libretista y hablo con varias personas y me dicen que por qué no hacía un documental. Siempre he querido contar todo pero sin morbo. Hace poco. me senté con mi familia a ver algunos apartes y todos terminamos llorando. De una vez me sentí muy identificado. Mi historia es una historia de superación y ha sido algo diferente con respecto a lo que se ha hecho antes." confesó el 'loco'.

El documental 'Higuita, el camino del Escorpión', se estrenará el próximo 2 de noviembre. “Esta es la historia del icónico portero de la selección Colombia de los años 90, que con su estilo arriesgado y revolucionario cambió para siempre la posición del arquero en el fútbol”, se resalta en la descripción de la producción.

Otras declaraciones de René Higuita...

¿Alguien lo regañó por el Escorpión?

"No, a mi nadie me regañó por el escorpión. La gente lo tomó de bien, en su mayoría, pero como a todo mundo lo que uno hace no le termina de gustar, entonces no falta alguien que me llame payaso".

Su relación con Pablo Escobar...

"Este es un tema bastante interesante y uno de los más interesante que puedo contar hoy en día. Todos los que me conocen dicen que eso le pasa al 'loco' por buena gente. Cuando me preguntan que si fui amigo de Escobar y yo digo que sí es porque es el momento de decir a las personas que esa amistad se ha acabado y desde hace mucho rato. Al amigo hay que cuidarlo, protegerlo y después, si el amigo o yo hace algo indebido, habrá alguien que nos juzgue. Pablo pagó por sus cosas, sus actos y en el momento que lo reconocí como amigo, yo dije soy amigo de todos y ya después con sus cosas habrá alguien que juzgue. Cuando yo estuve detenido me dio el valor de decir que soy amigo y cuando uno salía por la tarde parecía un delincuente, no todos los que están en la cárcel son delincuentes".

Sintió susto a la hora de realizar el Escorpión

"Siempre da susto lo nuevo lo que esta por venir. El escorpión yo llevaba siete años trabajándolo antes de hacerlo. Son sensaciones muy agradables ya sea el lanzamiento de la producción o el escorpión".

¿Qué jugada le faltó por realizar en su carrera deportiva?

"Salir jugando con mi equipo y terminar un gol. En la despedida me abrieron el campo y lo pude lograr".