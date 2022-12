Revelaron el secreto más grande que se tenía sobre el fichaje de Cristiano a la Juventus

Fue la contratación más cara en la historia de la Serie A. El equipo de Turín le pagó 112 millones de euros al Real Madrid, por el astro portugués.

El director deportivo de Juventus, Fabio Paratici, ha asegurado que el portugués Cristiano Ronaldo confirmó su voluntad definitiva de fichar por los turineses el pasado mayo, poco después de la final de la Liga de Campeones que el Real Madrid ganó al Liverpool en Kiev.

"Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por el Juventus. No hubo necesidad de convencerle. Poco después de la final de 'Champions' él ya lo tenía decidido. Dijo 'si está el Juventus, solo quiero ir a Juventus'", afirmó Paratici en una entrevista difundida este lunes por la televisión privada italiana "Sky Sport".

Una voluntad de fichar por Juventus que fue confirmada a Paratici por el representante de Cristiano, el portugués Jorge Mendes, en ocasión de la incorporación de Joao Cancelo (otro jugador representado por el luso) al conjunto turinés.

"Dijo 'no me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por Juventus'. Y yo le contesté 'no es verdad que no lo creo, pero me parece complicado que todo funcione'", aseguró, repasando los momentos previos a la decisión de lanzarse a por el millonario fichaje de Cristiano, pagado 112 millones de euros al Madrid.

A continuación, Paratici propuso el fichaje del portugués al presidente del Juventus, Andrea Agnelli, quien tardó tres horas en dar el visto bueno a una operación que vio al vigente campeón de Italia ofrecer un contrato de cuatro años a Cristiano a cambio de 31 millones de euros netos por temporada.

"Cuando salí de su despacho (de Agnelli) creí que podíamos concretar la operación. Agnelli me dijo 'hazme pensar uno o dos días', pero me llamó después de tres horas", reconoció Paratici, quien se reunió sucesivamente con los abogados de Juventus y de Cristiano durante un día para preparar el contrato de CR7.

Fue el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano y Cristiano empezó su nueva experiencia en la Serie A con once goles y cinco asistencias en 17 partidos, contribuyendo a la primera posición liguera del Juventus.

El equipo del técnico Massimiliano Allegri firmó el mejor arranque de la historia de la Serie A, con 16 victorias y un empate en 17 jornadas, y suma ocho puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo.

