Ricardo Bochini, el ídolo de Diego Maradona: “Fue el único que unió a los ricos con los pobres”

Hablar de Ricardo Bochini es hablar de buen fútbol, genialidad, lealtad y del máximo ídolo de Diego Armando Maradona . El ‘Bocha’ fue el eterno número diez de Independiente, el único equipo en el que jugó y donde ganó cuanto trofeo disputó. Superó a los mejores equipos del mundo y por eso, Maradona creció imaginando emular sus jugadas, juntando varios pesos para asistir al estadio del rojo de Avellaneda y desde sus tribunas, no podía quitarle la mirada de encima a su primer héroe futbolístico.

Algunos años después, Maradona no solo iba a tocar el cielo con las manos en el Mundial de México 1986 cuando alzó la copa. Su otra gran alegría fue en las semifinales. “Pase ´maestro’, lo estábamos esperando”, le dijo a su ídolo Bochini cuando ingresó en los últimos minutos frente a Bélgica por Jorge Burruchaga –casualmente uno de sus mejores socios en los títulos que logró con Independiente-. De inmediato, los dos ‘10’ empezaron a tirar paredes.

‘El Pibe’ Valderrama, un agradecido eterno de Diego Maradona: “Le debo mi despedida a él”

Maradona no lo podía creer; balón que caía a sus pies, balón que iba en búsqueda de su ídolo. Mientras que ‘El Bocha’, ya un hombre de experiencia, sabía que eran sus últimos minutos con la camiseta de la Selección de Argentina después de 13 años de idas y vueltas, en los que se quedó por fuera de los mundiales de 1978 y 1982, sin tener la posibilidad de levantar el trofeo en el 78 y sin poder ser esa figura que deslumbraba cada domingo vestido de rojo en el fútbol de su país.

Sin embargo, eso no lo privó de ser el referente de generaciones. De tener su propia calle a metros del estadio de Independiente y de seguir siendo reconocido y homenajeado por Maradona, aquel “pibe” al que conoció con 19 años y a quien vio por última vez el pasado 22 de febrero durante el duelo entre Gimnasia y el rojo de Avellaneda. “Esta cancha se debe llamar Ricardo Bochini, como mi ídolo; el más grande del mundo”, dijo el entonces DT del ‘Lobo’ y a quien hoy llora todo el mundo.

“La primera vez que realmente conocí a Maradona fue en 1979 cuando Hugo Saggiorato, quien era compañero mío y había jugado en Argentinos Juniors con él, me dijo que me quería conocer porque yo era su ídolo. Acepté la invitación y fuimos a cenar. Me pasaron a buscar, comimos, estuvimos hablando y le regalé la camiseta de Independiente autografiada”, le contó desde Argentina Ricardo Bochini a GolCaracol.com.

Publicidad

¿Cómo se encuentra en estos momentos con lo sucedido?

“Sorprendido, como toda la Argentina. Realmente uno nunca esperaba que esto le fuera pasar a Maradona. Fue una noticia muy triste. Él ya había estado mal de salud antes, pero pensé que se iba a recuperar; como siempre lo había hecho. La verdad me imaginé que iba a volver a dirigir pronto en Gimnasia y lo íbamos a ver en la cancha, disfrutando”.

¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente junto a Maradona?

“En el 79, en la cancha de Vélez Sarsfield. Argentinos Juniors festeja 70 años, hizo un partido de exhibición y me invitaron para jugar en el equipo de Diego. Jugamos un partido bárbaro. La gente no paraba de aplaudirnos. Ganamos 5-4 y el día siguiente, Maradona viajó al Mundial Sub-20 de Tokio, donde quedó campeón y empezó a ser mundialmente reconocido”.

¿Y cómo fue ese último reencuentro, este año en el estadio de Independiente?

“Fue una gran emoción. La verdad estaba muy nervioso antes de que llegara Diego, eso es lo que genera él. Nos encontramos y empezamos a hablar. Cuando comenzamos la caminata del vestuario a la cancha, ¿viste que ya la cancha de Independiente tiene un césped hermoso, como de billar?, bueno; me empezó a decir: ´Qué lindo habría sido haber tirado paredes con vos en esta cancha, Bocha. Lo bien que hubiéramos jugado’. Pero como al lado estaba Ricardo Pavoni (defensor), agregó entre risas: ‘Y las patadas que les hubiera dado’. Fue un momento espectacular”.

¿Volvió a ver esas imágenes?

“Justo en estos días tan tristes las volví a ver. La verdad es que Maradona le dio tanto al fútbol argentino y no solo como jugador. Algunos hablan de su vida personal y de qué habría pasado si tal cosa; pero no vas a encontrar a ningún compañero que hable mal de él, ninguno. Era alguien humilde, siempre defendió a la gente del barrio, a su pueblo. Nunca quiso rodearse de gente poderosa. Él era la historia, el fútbol no va a ser lo mismo sin Diego”.

¿Es cierto que Maradona le pidió a Bilardo que lo convocara para el Mundial de 1986?

“Yo había hecho una gira muy buena con la Selección, justamente en Bogotá. Fuimos a Colombia y aunque perdimos en El Campín 1-0, yo me destaqué ahí y después en Suiza, Bélgica y Alemania. A la Selección no le estaba yendo bien y había tremendo lío por eso, pero yo venía de ser campeón de la Libertadores con Independiente y me afiancé en la Selección. Seguro Maradona influyó, pero el que más lo hizo fue Julio Grondona (expresidente de la AFA).

Muchos piensan que ha sido exagerado todo lo que mueve Maradona…

“Acá somos muy fanáticos y el fútbol es nuestro principal deporte. Todos quieren ser como Maradona desde chicos, desde que agarran una pelota. Él unió a la gente rica con los más pobres. Nadie más lo hizo. Ningún homenaje va a ser exagerado. El fútbol lo puede practicar cualquier persona, solo necesita de un balón y un potrero; y Maradona salió así. Del barrio para el mundo. Por eso es el número uno”.

Publicidad

Así jugaba Ricardo Bochini:

El último encuentro entre Diego Maradona y su ídolo Ricardo Bochini:

Alexandre Guimaraes llega a Nacional a acabar con la mala racha de los últimos técnicos extranjeros