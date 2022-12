Ricardo Carvalho condenado a siete meses de prisión por delitos fiscales en España

El exjugador de Real Madrid fue notificado este viernes por el tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos relacionados con sus derechos de imagen. También tendrá que pagar 142.822 euros.

El exdefensa del Real Madrid, Ricardo Carvalho, ha sido condenado a siete meses y un día de cárcel por dos delitos fiscales relacionados con sus derechos de imagen, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El actual jugador del Shanghai SIPG chino también deberá pagar una multa de 142.822 euros, en base a esta sentencia a la que se llega tras un acuerdo con la fiscalía, después que Carvalho reconociera los hechos en el juicio.

Carvalho, jugador del Real Madrid entre 2010 y 2013, no tendrá que ingresar en prisión, ya que la justicia española no suele ordenar este ingreso en caso de condenas menores de dos años y el condenado no tiene antecedentes.

La justicia española considera que Carvalho utilizó unas compañías en paraísos fiscales para no declarar a la hacienda pública española beneficios derivados de sus derechos de imagen cuando era jugador 'merengue'.

Según la sentencia, Carvalho cedió sus derechos de imagen a la sociedad Alda Ventures, situada en las Islas Vírgenes británicas, la cual posteriormente los traspasó a la irlandesa Multisports & Image Management, que explotó estos derechos.

El jugador montó esta estructura cuando era jugador del Chelsea y al ser traspasado al Real Madrid en 2010 por lo que en los ejercicios fiscales 2011 y 2012 tenía la obligación de tributar en España.

Pese a ello, "y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito, el acusado mantuvo la estructura societaria anteriormente descrita con el fin de no declarar a la Hacienda Pública española" sus beneficios derivados de los derechos de imagen, afirma la sentencia.

Esta condena por fraude fiscal sigue a la de otros jugadores como los barcelonistas Leo Messi y Javier Mascherano, que fueron condenados respectivamente a 21 meses y un año de cárcel, sin que tampoco tuvieran que entrar en prisión.

La pena de Messi fue después conmutada por una multa de 252.000 euros.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, tuvo que comparecer ante un juez en julio en el marco de una investigación por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros (17,5 millones de dólares), también por sus derechos de imagen entre 2011 y 2014.