Ricardo 'El Tigre' Gareca renovó por tres años con la Selección de Perú

El argentino Ricardo Gareca anunció este miércoles que continuará durante tres años más como seleccionador de Perú, un vínculo que se extenderá de manera automática durante un año en caso de lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.

"Estamos muy pero muy felices de poder nuevamente extender el vínculo", declaró Gareca en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus asistentes técnicos, Néstor Bonillo y Sergio Santín.

El seleccionador remarcó que está "muy a gusto" con su trabajo en Perú y agradeció "por confiar nuevamente" en su equipo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, al director deportivo, Juan Carlos Oblitas, y a todos los miembros del directorio de la federación.

"Tres años es porque, si no llegamos a clasificar, se vencen al término de las eliminatorias, es como paso en la etapa anterior. No puedo decir cuatro años porque no sabemos si vamos a estar en el Mundial, hay que lograr la clasificación", explicó.

El entrenador dijo que le gusta "esencialmente la confiabilidad del jugador peruano" y la opción de "seguir apostando y estar convencido del potencial que hay en Perú".

"Somos unos agradecidos a la manifestación de apoyo que hemos recibido de la gente", añadió antes de destacar el respaldo de los aficionados peruanos "aún en los peores momentos".

Gareca agregó que este nuevo contrato "es una continuidad y una extensión" del vínculo que firmó con Perú en 2015, y que, por ese motivo, está "a gusto en todo aspecto".

"Estamos convencidos de que podemos ir mejorando cada vez más (...) Entendemos que hay mucho por hacer por delante, entonces es lo que más nos llenó de la posibilidad de permanecer en Perú", sostuvo.

El seleccionador consideró que, tras la participación en Rusia 2018, "se viene una etapa hasta más complicada que la anterior" ya que la selección peruana tiene "que seguir mejorando".

"Nosotros tenemos que mirar todos los aspectos, no es el presente y dejar de lado el futuro. Estamos obligados a observar todo. Llegado el momento contemplaremos todas las opciones que tenemos", indicó.

Gareca emprendió la negociación para renovar su contrato el jueves pasado con Juan Carlos Oblitas, quien el día anterior había señalado que el argentino tenía como prioridad renovar con Perú, pero que le inquietaba la situación de Oviedo, cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción judicial.

En julio pasado, durante las vacaciones de Gareca, en Perú saltó a la luz el escándalo de una red de tráfico de influencias y favores en las altas esferas de la judicatura del país de la que presuntamente era partícipe el presidente de la FPF.

Al respecto, el seleccionador dijo hoy que su comando técnico no tiene "ninguna injerencia respecto a los cambios que se puedan llegar a producir en el fútbol peruano" y solo están "abocados totalmente a la selección nacional, a la selección mayor".

"Quien nos contrata es la institución, la Federación Peruana y tenemos un compromiso con la gente, esencialmente, deseamos que se solucionen las cosas. Creemos que Perú tiene un potencial increíble y ese potencial dentro de un ambiente mejor es favorable para todos", comentó.

Al referirse a los amistosos que Perú jugará en Europa frente a Holanda y Alemania en septiembre próximo aseguró que la Blanquirroja "está en condiciones de enfrentarse a cualquier selección del mundo".

"Es más, nos van a permitir crecer, mejorar, llegado el momento vamos a estar a la altura de las circunstancias... los resultados nos van a permitir superarnos", concluyó.

Con Gareca en su banquillo, la selección peruana logró el tercer puesto en la Copa América de 2015 y se clasificó para Rusia 2018, en lo que significó un histórico regreso de Perú a una cita mundialista después de 36 años.

Ricardo Gareca 🎙️: "Queremos agradecer a la Federación Peruana de Fútbol por volver a confiar en nosotros. Estamos felices de extender el vínculo por 3 años más con la posibilidad de extenderse por un año más en caso se consiga la clasificación". pic.twitter.com/xMjuoP43yz — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 8, 2018

