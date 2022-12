Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, de México: “Yo no tengo que ser justo con ningún jugador”

El entrenador del elenco ‘felino’, donde militan los colombianos Francisco Meza, Julián Quiñones y Luis Quiñones, aseguró y fue crítico al mencionar que los futbolistas de su equipo tienen que ganarse la titularidad con buenas actuaciones en los partidos.

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aclaró hoy que su papel no es ser justo con los futbolistas, a quienes sugirió ganarse el lugar con buen rendimiento en la cancha.

"Siempre les he dicho que la oportunidad que tienen para hacerme cambiar de idea es en la cancha, afuera no tienen ningún chance; que hay enojo claro, a mi, ni me va ni me viene. Voy a poner a los once que sean mejor para el equipo, yo no tengo que ser justo con ningún jugador, yo tengo que ser justo con el equipo", señaló.

Los Tigres de Ferretti son el equipo de mejor resultado de la liga de México, con cinco finales en los últimos nueve campeonatos, tres de ellas ganadas en los torneos Apertura de 2015, 2016 y 2017, ésta última vez ante los Rayados de Monterrey, su rival más enconado.

El equipo cuenta con una de las plantillas más equilibradas y tiene figuras de primer nivel en todas las posiciones, lo cual obliga a Ferretti a dejar en el banquillo a jugadores de calidad.

"Todos quieren jugar, la mayoría tiene etiqueta de titular, 18 ó 20 jugadores, pero uno solo puede poner a 11. Los que inician van a estar bien, tranquilos, los siete que salen a la banca estarán inconformes y los demás siempre van a estar enojados". agregó.

Los Tigres UANL lograron un empate 2-2 de última hora en casa del León en su debut en el Clausura, pero el pasado sábado mejoraron su desempeño y derrotaron por 0-3 a los Xolos de Tijuana en su propio estadio, con lo cual el cuadro subió al quinto lugar de la clasificación.

"Mejoramos de un partido a otro y el resultado se refleja en lo positivo; la actuación contra León fue regular y buena contra Tijuana. Hicimos las cosas bien y merecimos el triunfo", agregó el estratega.

Los "felinos" de Ferretti recibirán el próximo sábado al Cruz Azul, finalista del Clausura, en uno de los partidos más esperados de la tercera jornada del campeonato.

"Para mí es otro partido como cualquiera, el único distinto para mi es contra Monterrey, los demás merecen respeto, no lo pongo ni más ni menos los demás contrincantes", concluyó.

