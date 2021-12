Ricardo Gareca habló de cuando se enteró que Pablo Escobar lo tuvo “en su listado”

El fútbol colombiano estuvo, lastimosamente, ‘tocado’ por el narcotráfico y ahí también primaron algunos odios entre bandos.

Hace ya un tiempo, ‘Popeye’ afirmó que Ricardo Gareca estuvo en “la lista” de Pablo Escobar, pero que al final su jefe decidió no hacerlo.

Gareca, en una entrevista con ‘ESPN’ se refirió a lo que sintió cuando se enteró de esas declaraciones del que fue uno de los sicarios de Escobar.

“Me enteré con el tiempo porque lo dijo Popeye, un sicario de la época de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales entonces fue a través de Whatsapp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, afirmó de entrada.

Además, el ahora técnico de la selección de Perú, mencionó que “en realidad cuando yo me vengo (a Argentina) estalla todo ese problema de los cárteles. Mientras estaba yo eran rivalidades, cada cártel tenía un equipo y a partir de ahí es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Ya después estalla ese problema y se hizo más grave. Yo estaba en desconocimiento”.